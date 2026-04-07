Gospodin Savršeni

Neobični spojevi prije finala uznemirit će djevojke: 'Dosta mi je svega!'

Finale je pred vratima, a posljednji spojevi prije završnice uznemirit će djevojke

RTL.hr
07.04.2026 10:15

U vili na Kreti ostalo je još samo šest djevojaka: Nuša, Helena i Kaja u Karlovu timu te Anastasia, Monika i Smiljana u Petrovu - a svi su svjesni da će upravo ovi susreti odlučiti tko ide u finale. Ovo su naši zadnji spojevi", komentira Monika dok Helena dodaje: Danas će se sve odlučiti!"

Kaja, Smiljana, Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Djevojke s nestrpljenjem iščekuju posljednje trenutke nasamo s muškarcima za koje su se borile tjednima, no umjesto romantične atmosfere, dočekat će ih niz zbunjujućih i neugodnih situacija. Već na početku spojeva postat će jasno da je nešto drugačije nego inače. Jako čudno", komentirat će Monika, a Kaja dodati: Nema poštovanja prema meni."

Kako večer odmiče, atmosfera će postati sve napetija, a neke će se djevojke početi pitati što se zapravo događa. Neočekivani komentari i neobični postupci ostavit će ih bez odgovora. Danas je sve naopako", zaključit će Monika dok Nuša neće moći suspregnuti suze: Nimalo nisam ovo očekivala. Dosta mi je svega."

Karlo i Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

S druge strane, i u Petrovu timu emocije će se uzburkati. Anastasia će otvoreno progovoriti o svojim sumnjama i nesigurnosti nakon neobičnog susreta. Zapitala sam se jesam li ja toliko naivna i jesam li donijela pravu odluku", iskreno će priznati.

Dok će neke djevojke pokušati ostati smirene i shvatiti što se krije iza ovakvog ponašanja, druge će se zapitati krije li se iza svega neka veća igra.

Tko će osigurati mjesto u završnici, a čiji će se put u showu završiti tik pred kraj - pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Finale pratite prije svih na platformi Voyo - u srijedu, 8. travnja od 22 sata!

gospodin savršeni 2026
