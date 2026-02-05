Neočekivan obrat uzdrmao vilu i dvije djevojke otišle kući: 'Veoma prljava igra'

icon-close

Održao se još jedan cocktail party, a potom i ceremonija ruža koja je donijela šokantan preokret i u potpunosti promijenila tijek večeri. Pravila su se iznenada promijenila, a odluka o ostanku ovaj put nije bila u rukama Gospode Savršenih, nego su odgovornost morale preuzeti same djevojke. Večer je završila emotivnim oproštajima, a dvije kandidatkinje napustile su show. Tenzije su u zraku, sve smo sretne što smo još tu, ali osjećam neki nemir", priznaje se iskreno dok se u vili osjećala mješavina uzbuđenja, straha i nesigurnosti. Svaka gesta i svaki pogled dobili su dodatnu težinu, a iščekivanje ceremonije bilo je iznimno napeto.

icon-expand Monika, Iva, Andrea, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Tijekom cocktail partyja razgovori sa Savršenima redali su se jedan za drugim. Neke simpatije dodatno su se produbile, a pojedine djevojke iznenadile su same sebe koliko su se spremne otvoriti i pokazati emocije. Nisam očekivala da ću mu se baš toliko otvoriti", priznaje jedna od njih, svjesna da se granice sve više pomiču. Kako je večer odmicala, ljubomora je postajala sve izraženija. Pažnja koju su neke djevojke dobivale, a druge priželjkivale, potaknula je nezadovoljstvo i šaputanja po vili. Mislim da se cure trebaju brinuti oko mene", samouvjereno će zaključiti jedna kandidatkinja dok ostale počinju shvaćati da se odnosi mijenjaju iz večeri u večer.

icon-expand Karlo i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL