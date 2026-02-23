Emisije
Gospodin Savršeni

Neočekivane ruže spasa stižu u vilu: 'Znači li ovo da samo jedna cura ostaje?'

Na Kreti svaki dan nosi nova uzbuđenja, a pravila kojima su se Petar, Karlo i djevojke vodili na početku više ne vrijede

RTL.hr
23.02.2026 09:35

U nešto drukčijem okruženju kandidatkinje su dobile priliku kakvoj se nisu nadale i ne neke od njih ne znaju kako se postaviti.

Situacija je nepredvidiva, ulozi sve veći, a povučenost bi se nekima mogla obiti o glavu.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Uz to, slijede novi razgovori jedan na jedan, ali i nova iznenađenja. Neočekivane ruže spasa stižu u vilu. Kome su namijenjene i što znače, pitaju se sve kandidatkinje, a teorija je mnogo: Srce mi je krenulo lupati. Znači li ovo da samo jedna cura ostaje, da sve idemo doma?"

Pred Petrom i Karlom važna je odluka u koju ni oni nisu posve sigurni...

Što slijedi, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

gospodin savršeni 2026
