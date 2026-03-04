Emisije
Gospodin Savršeni

Neočekivani obrat u vili! Karlova favoritkinja odlučila dati šansu Petru: 'Privlačno je kad se muškarac bori za mene'

U vili gdje se traži ljubav, velika promjena mogla bi uzdrmati Petrove djevojke, ali i Karla. Iako je jedna djevojka bila usmjerena isključivo prema Karlu, razgovor s Petrom izazvao je pomak u osjećajima i natjerao na preispitivanje dosadašnjih odluka

04.03.2026 12:00

Na tematskom partyju, Petar je pozvao jednu od Karlovih favoritkinja na razgovor, a ono što se dogodilo između njih iznenadilo je sve prisutne. "Nisam očekivala ovakav obrat, ali razgovor mi je otkrio da postoji prostor za istraživanje odnosa i s nekim drugim", priznaje djevojka, koja je odjednom postala otvorena za nove mogućnosti.

Nakon prvog razgovora, shvatila je da Petru nije dala pravu šansu. "Privlačno je kada se muškarac bori za mene", priznala je, otkrivajući da bi mogla biti spremna za novu dinamiku u svom ljubavnom životu.

Hoće li ovaj preokret stvoriti napetost među djevojkama u vili?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

Gospodin Savršeni

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' o ljubomori i odnosima u vili: 'Iskreno, bilo mi je teško'

Gospodin Savršeni

Ljubomora u vili sve je veća, a neke djevojke dodatno potpaljuju vatru: 'Totalno je nebitna i ne zanima ga'

