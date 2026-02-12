Neočekivani preokret u 'Gospodinu Savršenom' šokirao je sve! 'Moja obitelj će ovo gledati i nije mi to u redu'

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' doći će do velikih preokreta koji će iznenaditi sve! Petar i Karlo bili su na spojevima sa svojim djevojkama, kada se dogodilo nešto što je izazvalo burne reakcije među natjecateljicama.

Djevojke nisu mogle obuzdati emocije. "Ovo mi je neukusno. Neka igre počnu", poručile su, a situacija je postala još napetija. Neke djevojke nisu mogle sakriti svoje razočaranje, a čak je bilo i suza. "Moja obitelj će ovo gledati i nije mi to u redu. Sve u svemu, dan je upropašten", rekla je jedna od njih.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.