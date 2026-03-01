Nepokolebljive i odane! Ove djevojke čvrsto stoje uz svog Gospodina Savršenog

icon-close

Nakon zamjene timove i prilike da upoznaju i drugog Gospodin Savršenog Kaja, Helena i Matea i dalje snažno stoje uz Karla, dok je Žaklina i dalje zainteresirana samo za Petra. Kaja je među onim djevojkama koje se ističu svojom iskrenošću i otvorenošću prema Karlu. Od početka sezone pokazala je zreo pristup ljubavnom putu i odmah je osjetila povjerenje prema Karlu. Njezin spontani, ali emotivan stil komuniciranja omogućio joj je da s Karlom gradi duboku povezanost.

Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Helena i Karlo upoznali su se i van showa te su bili na jednom spoju, a njihov ponovni susret u showu bio je gotovo sudbinski. Ona ne skriva koliko joj se Karlo sviđa i nema želju istraživati odnos s Petrom.

Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Matea je jedna od onih koje su svoj odnos s Karlom doživjele na vrlo emocionalnoj razini. Iako je u jednom trenutku ostala bez ruže i osjećala se "prazno" te posramljeno jer Karlo nije odmah izabrao nju, njezina priča dobila je preokret kada je Karlov naknadni poziv pozitivno iznenadio Mateu. Matea smatra da s Karlom ima puno toga zajedničkog te ne osjeća nikakvu želju za upoznavanjem Petra. Smatra da on nije njezin tip, ali ni da ona nije njegov.

Matea i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

U Petrovom timu sve više pažnje privlači Žaklina, nova kandidatkinja koja je u vilu ušla izazivajući pravi val reakcija. Žaklina je upala na Petrov grupni spoj te ga je pokušala preoteti što je on odbio. Kasnije su zajedno otišli na večeru gdje se on ispričao te su ugodno razgovarali, a Žaklinu je Petar očito oborio s nogu jer pokazuje preveliki interes za Karla.

Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL