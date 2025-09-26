Nevjerojatan uspjeh! Maida iz 'Gospodina Savršenog' osvanula na billboardu u srcu New Yorka

Maida, pobjednica showa 'Gospodin Savršeni', doživjela je trenutak koji mnogi sanjaju – njezino lice pojavilo se na velikom billboardu na Times Squareu u New Yorku. Svoj veliki uspjeh podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu. Na svom storyju objavila je video s njujorškog trga koji nikad ne spava, a na kojem se vidi reklama na kojoj je ona u prvom planu.
Podsjetimo, Maidu je u finalu odabrao Miloš, no njihova ljubav nije preživjela van showa. Maida je inače velika zaljubljenica u putovanja, a ovog ljeta obišla je Crnu Goru, Španjolsku i Belgiju, gdje je posjetila svjetski poznati festival Tomorrowland.
