Gospodin Savršeni

Nije dočekala ceremoniju ruža! Tko je atraktivna misica koja je završila put u 'Gospodinu Savršenom'?

Ana je u sinoćnjoj epizodi 'Gospodina Savršenog' napustila show

24.02.2026 09:53

Petar je odlučio otvoreno porazgovarati s Anom. Priznavši da je nervozan, u razgovoru jedan na jedan otvorio je dušu i rekao kako u njihovom odnosu ne osjeća ništa više od snažnog prijateljstva. "Trenutno ja ne osjećam ništa više nego prijateljstvo s tobom", izjavio je Petar te je poslao kući van ceremonije ruža.

No, umjesto šoka ili tuge, Anina reakcija iznenadila je svojom smirenošću. "Iskreno, očekivala sam ovakvu situaciju zato što jednostavno uvijek predosjećam što će se unaprijed dogoditi", priznala je.

Bavi se modelingom

Inače, Ana se modelingom bavi s prekidima još od svoje osamnaeste godine. Iako je po struci kozmetičarka i vizažistica, njezina prava strast leži u dizajnu, zbog čega planira već sljedeće godine pokrenuti vlastiti brend. Njezina karijera odvela ju je na različite strane svijeta, od rada u Turskoj do iskustva koje joj je, kako kaže, promijenilo život. Kao predstavnica Hrvatske sudjelovala je na svjetskom izboru ljepote u Kini, gdje se natjecala s djevojkama iz čak sedamdeset zemalja.

Iako mnogi zamišljaju život modela kao glamurozan i lak, Ana naglašava da je stvarnost često drugačija. Pritisak je ogroman, a posao više psihički nego fizički iscrpljujuć. "Ljudi misle kao da je to lako, ali nije. Nekad mi dođe da idem kopati krumpire ili ne znam što", iskreno priznaje. Stalna dostupnost, spremnost na nove izazove i život "u trenutku" ostavljaju traga na privatnom životu.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

