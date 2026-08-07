Nikad nasmijaniji! Anastasia i Petar s Dugog otoka podijelili nove romantične prizore

Nakon što su posljednjih tjedana potvrdili da su svojoj ljubavi dali novu priliku, Petar i Anastasia ne prestaju dijeliti zajedničke trenutke sa svojim pratiteljima. Svaka nova objava pokazuje koliko uživaju, a sada je Petar otkrio i gdje provode dio svog ljeta.
Na Instagramu je objavio novi niz fotografija nastalih tijekom plovidbe, a iz objave je jasno da par uživa na Dugom otoku.
Osmijesi koji govore sve
Fotografije prikazuju opuštene trenutke na brodu tijekom zalaska sunca. Anastasia na jednoj od njih sa širokim osmijehom sjedi na pramcu, dok je Petar na drugoj uhvaćen u spontanoj i nasmijanoj pozi.
Upravo su njihovi iskreni osmijesi ono što je mnogima prvo privuklo pažnju. Umjesto poziranih fotografija, pratitelji su dobili niz prirodnih trenutaka koji odaju dojam bezbrižnog i zaljubljenog ljeta.
Ljubav kojoj mnogi ponovno plješću
Nakon pomirenja Petar i Anastasia djeluju sretnije nego ikad. Njihove posljednje objave pune su osmijeha, zagrljaja i zajedničkih trenutaka, a pratitelji u komentarima redovito ističu kako je lijepo ponovno ih vidjeti zajedno.
Ako je suditi prema njihovim najnovijim fotografijama s Dugog otoka, ovo ljeto za njih prolazi u znaku mora, zalazaka sunca i uspomena koje će zasigurno dugo pamtiti.