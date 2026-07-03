Nikad zgodniji! Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog' mamio poglede na plaži

Šime Elez, kojeg su gledatelji upoznali kao jednog od Gospode Savršenih, posljednjih dana maksimalno uživa u ljetu. Nakon brojnih poslovnih obveza i putovanja, ovoga se puta javio iz Splita, gdje je dan proveo uz more i sunce.
Na društvenim mrežama podijelio je nekoliko fotografija s plaže i beach bara, a posebno je pažnju privukao svojim opuštenim ljetnim izdanjem. Šime je nosio narančasto-sive kupaće gaćice s apstraktnim uzorkom, a u jednom je trenutku odlučio predahnuti i potpuno se prepustiti suncu i morskim valovima. Uz objavu je kratko napisao: "Kunjalica na suncu.", dajući do znanja da mu je upravo ovakav odmor bio prijeko potreban.
Ljeto ispunjeno morem i odmorom
Šime je i ovog ljeta često na Jadranu, a svoje slobodno vrijeme najradije provodi uz more. Nakon što je nedavno pokazao kako uživa na osamljenim stijenama daleko od gužve, sada je odlučio dan provesti na jednoj od splitskih plaža, gdje je spojio sunčanje, kupanje i odmor u beach baru.
Sudeći prema njegovim objavama, bivši Gospodin Savršeni zna kako iskoristiti svaki slobodan trenutak, a ljeto mu očito itekako godi.