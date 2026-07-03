Nikad zgodniji! Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog' mamio poglede na plaži

Šime Elez, kojeg su gledatelji upoznali kao jednog od Gospode Savršenih, posljednjih dana maksimalno uživa u ljetu. Nakon brojnih poslovnih obveza i putovanja, ovoga se puta javio iz Splita, gdje je dan proveo uz more i sunce.

Na društvenim mrežama podijelio je nekoliko fotografija s plaže i beach bara, a posebno je pažnju privukao svojim opuštenim ljetnim izdanjem. Šime je nosio narančasto-sive kupaće gaćice s apstraktnim uzorkom, a u jednom je trenutku odlučio predahnuti i potpuno se prepustiti suncu i morskim valovima. Uz objavu je kratko napisao: "Kunjalica na suncu.", dajući do znanja da mu je upravo ovakav odmor bio prijeko potreban.