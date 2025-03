Nina otišla, a Šime se ispričao Selmi: 'Neću gubiti dostojanstvo zbog tebe!'

Šime je priznao Miji da mu se sviđa, no malo mu smeta što je previše vagala na koju bi stranu dok je Nini govorio kako mu je drago što se poklapaju u tim nekim 'ludostima', što je teško naći danas. Srce kaže da večeras ostaje Mia", naposljetku je rekao Šime i poslao Ninu kući, koja je iskreno rekla da ju je iznenadilo me što je Šime odabrao Miju. Sretna sam što sam ostala i mislim da ću se boriti jako do kraja, neću odustati niti se više zatvarati u sebe, moram se izboriti sada", rekla je Mia.

Noć je zatim poprimila neočekivani zaokret, kada je Antonija najavila preokret: dame su sada trebale odabrati između Šime i Miloša. Bilo je i vrijeme da dođe do toga", rekla je Glorija. Miloš je primio ruže od Maide, Maje, Barbare, Glorije i Selme, koja se prvo dvoumila. Htjela sam otići, nisam htjela da me moljakaju da ostanem", rekla je da bi na kraju ipak odlučila ostati i boriti se za Miloša. Šime je dobio ruže od Vanje, Marinela, Laure, Ane i Mije.