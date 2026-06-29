Nismo ih često viđali zajedno: Laura i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' iznenadile zajedničkom objavom iz Grčke

Laura Prgomet i Barbara Mandarić iz showa 'Gospodin Savršeni' ponovno su otputovale u Grčku, gdje ovih dana uživaju u luksuznom odmoru. Djevojke su na Instagram Storyju podijelile fotografiju s večere, a pažnju su privukle elegantnim izdanjima i predivnim haljinama.

Njihova zajednička objava posebno je zanimljiva jer ih javnost dosad nije često imala priliku vidjeti zajedno. Iako su obje obilježile četvrtu sezonu popularnog showa, nisu se pretjerano isticale kao bliske prijateljice izvan kamera, pa je ovaj zajednički izlazak mnoge ugodno iznenadio.