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Gospodin Savršeni

Nismo ih često viđali zajedno: Laura i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' iznenadile zajedničkom objavom iz Grčke

Laura i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' uživale su zajedno na večeri

RTL.hr
29.06.2026 14:00

Laura Prgomet i Barbara Mandarić iz showa 'Gospodin Savršeni' ponovno su otputovale u Grčku, gdje ovih dana uživaju u luksuznom odmoru. Djevojke su na Instagram Storyju podijelile fotografiju s večere, a pažnju su privukle elegantnim izdanjima i predivnim haljinama.

Njihova zajednička objava posebno je zanimljiva jer ih javnost dosad nije često imala priliku vidjeti zajedno. Iako su obje obilježile četvrtu sezonu popularnog showa, nisu se pretjerano isticale kao bliske prijateljice izvan kamera, pa je ovaj zajednički izlazak mnoge ugodno iznenadio.

Barbara i Laura, Gospodin Savršeni
Barbara i Laura, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Laura Prgomet u showu se borila za srce Šime Eleza. Gledatelji su je zapamtili po atraktivnom izgledu i upečatljivoj pojavi, a nakon završetka emisije nastavila je privlačiti pažnju objavama na društvenim mrežama. Barbara Mandarić, s druge strane, bila je jedna od kandidatkinja koje su pokušale osvojiti Miloša Mićovića, a i ona je nakon showa ostala aktivna na Instagramu, gdje rado dijeli trenutke iz privatnog života.

Sudeći prema fotografiji, djevojke su večer provele u opuštenoj atmosferi, uživajući u dobrom društvu, ljetnom ambijentu i grčkoj čaroliji.

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