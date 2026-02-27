Njihov poljubac uzdrmao je vilu 'Gospodina Savršenog', djevojke ne prestaju šuškati

Gospodin Savršeni i jedna kandidatkinja poljubili su se na posljednjem spoju, a ona nije htjela svima otkriti tu tajnu, no šuškanja u vili su sve glasnija.

Jedna kandidatkinja se navodno zbog saznanja da se on ljubio s drugom sreću otišla potražiti u drugom naručju. To je naljutilo njezinu prijateljicu. "Mislim to mi je ružno jer plače i govori samo o njemu. Sad samo zato što je on imao poljubac...", kazala je, a njezino su žaljenje slušale Lara i Helena. Lara i Helena su reagirale u nevjerici, ne znajući o kome se radi. Bile su iznenađene jer su tek sada čule da se netko s nekim ljubio.

"Ne znam je li to istina ili ne, ali kako je ona jučer došla s dejta, ja mislim da je to istina", rekla. je.

