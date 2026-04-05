Njima je završnica 'Gospodina Savršenog' izmakla za dlaku! Priče triju djevojaka koje su obilježile sezonu

Dok su neke djevojke osigurale svoje mjesto u polufinale, za tri jake natjecateljice putovanje je završilo tik pred ciljem. Maja, Antonela i Žaklina napustile su vilu neposredno prije finalnog tjedna, a njihovi su odlasci, svaki na svoj način, ostavili dubok trag i pokrenuli lavinu komentara. Iako nisu dobile posljednju ružu, svojim su karakterima bez sumnje obilježile sezonu.

Maja

Maja je od početka slovila za jednu od najistaknutijih natjecateljica. Popularna na društvenim mrežama, u vili je često bila u središtu zbivanja, no ne uvijek iz pozitivnih razloga. Njezino sudjelovanje obilježili su česti sukobi, osobito s Anđelom i Smiljanom, a napetost koju je njezina prisutnost unosila u kuću postala je opipljiva. Na kraju su upravo nedostatak dublje povezanosti i neodlučnost, u kombinaciji s narušenim odnosima, presudili njezinom ostanku.

Antonela

Antonela se profilirala kao jedna od najsmirenijih i najiskrenijih djevojaka u vili. Njezina tiha priroda i blisko prijateljstvo s Kajom donijeli su joj simpatije, no u potrazi za ljubavlju to nije bilo dovoljno. Ispala je tik pred polufinale, kada je Petar svoju ružu odlučio dati Smiljani. Kao razlog je naveo osjećaj da su njezini osjećaji postali jači od njegovih. Antonela je priznala da ju je takva odluka povrijedila jer je smatrala da je njihov odnos prerastao fazu obične simpatije, no show je napustila dostojanstveno i uzdignute glave.

Žaklina

Tridesetogodišnja misica Žaklina, u show je ušla na spektakularan način – doslovno je doplovila gliserom i prekinula Petrov grupni spoj, jasno dajući do znanja da je došla s ciljem. Od samog je početka pokazala interes samo za Petra. Međutim, njezina se strategija pokazala neuspješnom. Petar je priznao kako osjeća da Žaklina oko sebe drži emocionalni zid koji on ne uspijeva probiti. Na kraju ju je to koštalo ostanka. Iako je pred kraj dala šansu Karlu te se njihov odnos počeo graditi, vremena nije bilo dovoljno. Prilikom odlaska, Žaklina nije štedjela kritike na račun drugih djevojaka, optuživši Nušu da joj je jedini cilj bio plasman u finale, a ne stvarni osjećaji.

