Noćna akcija na Braču! Gospodin Savršeni Karlo i Kaja uhvaćeni s motikama u rukama – evo što su radili u mraku

Gospodin Savršeni, Karlo Godec, i njegova partnerica Kaja Casar, koju je upoznao i odabrao upravo u tom showu, ljetne dane na Braču ne provode samo odmarajući. Par, čija je veza od samog početka pod budnim okom javnosti, odlučio se na ozbiljan pothvat - preuređenje dvorišta, a cijeli proces marljivo dokumentiraju na društvenim mrežama. Njihova posljednja objava otkrila je da se ne boje ni teškog fizičkog rada, čak ni pod okriljem noći.
U videu naslovljenom "Uređivanje dvorišta Part ll. with my woman", Karlo Godec je svoje pratitelje poveo u avanturu koju je duhovito nazvao "noćno kopanje". Umjesto romantičnih večera, par se naoružao rukavicama, motikama i lopatama te krenuo u prekopavanje zemlje u svom dvorištu u Supetru na otoku Braču. Prikazujući Kaju kako vješto barata alatom, Karlo je pohvalio njezin trud, a ona je spremno pokazala mišiće u kameru.
Čini se da je njihov timski rad oduševio pratitelje, koji su ih u komentarima obasuli pohvalama. "Bravo za vas dvoje, obožavam vas", "Super ste ekipa", samo su neke od poruka podrške. Jedna je pratiteljica duhovito sažela njihov aktivan odmor: "Ide to vama... Red kopanja, red kupanja, red trčanja i tako sve u krug."