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Gospodin Savršeni

Noćna akcija na Braču! Gospodin Savršeni Karlo i Kaja uhvaćeni s motikama u rukama – evo što su radili u mraku

Karlo i Kaja uživaju u prvom zajedničkom ljetu

RTL.hr
08.07.2026 08:00

Gospodin Savršeni, Karlo Godec, i njegova partnerica Kaja Casar, koju je upoznao i odabrao upravo u tom showu, ljetne dane na Braču ne provode samo odmarajući. Par, čija je veza od samog početka pod budnim okom javnosti, odlučio se na ozbiljan pothvat - preuređenje dvorišta, a cijeli proces marljivo dokumentiraju na društvenim mrežama. Njihova posljednja objava otkrila je da se ne boje ni teškog fizičkog rada, čak ni pod okriljem noći.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U videu naslovljenom "Uređivanje dvorišta Part ll. with my woman", Karlo Godec je svoje pratitelje poveo u avanturu koju je duhovito nazvao "noćno kopanje". Umjesto romantičnih večera, par se naoružao rukavicama, motikama i lopatama te krenuo u prekopavanje zemlje u svom dvorištu u Supetru na otoku Braču. Prikazujući Kaju kako vješto barata alatom, Karlo je pohvalio njezin trud, a ona je spremno pokazala mišiće u kameru.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Čini se da je njihov timski rad oduševio pratitelje, koji su ih u komentarima obasuli pohvalama. "Bravo za vas dvoje, obožavam vas", "Super ste ekipa", samo su neke od poruka podrške. Jedna je pratiteljica duhovito sažela njihov aktivan odmor: "Ide to vama... Red kopanja, red kupanja, red trčanja i tako sve u krug."

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