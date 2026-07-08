Noćna akcija na Braču! Gospodin Savršeni Karlo i Kaja uhvaćeni s motikama u rukama – evo što su radili u mraku

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Gospodin Savršeni, Karlo Godec, i njegova partnerica Kaja Casar, koju je upoznao i odabrao upravo u tom showu, ljetne dane na Braču ne provode samo odmarajući. Par, čija je veza od samog početka pod budnim okom javnosti, odlučio se na ozbiljan pothvat - preuređenje dvorišta, a cijeli proces marljivo dokumentiraju na društvenim mrežama. Njihova posljednja objava otkrila je da se ne boje ni teškog fizičkog rada, čak ni pod okriljem noći.

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U videu naslovljenom "Uređivanje dvorišta Part ll. with my woman", Karlo Godec je svoje pratitelje poveo u avanturu koju je duhovito nazvao "noćno kopanje". Umjesto romantičnih večera, par se naoružao rukavicama, motikama i lopatama te krenuo u prekopavanje zemlje u svom dvorištu u Supetru na otoku Braču. Prikazujući Kaju kako vješto barata alatom, Karlo je pohvalio njezin trud, a ona je spremno pokazala mišiće u kameru.

icon-expand Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram