Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Nova ceremonija ruža donosi nove rastanke u 'Gospodinu Savršenom': 'Ja nisam čovjek za tebe'

U vili 'Gospodina Savršenog' na redu je još jedna ceremonija ruža, a s njom i novi rastanak. Tenzije su na vrhuncu jer ova večer znači kraj puta za neke

RTL.hr
11.02.2026 07:00

Karlo i Petar nalaze se pred teškom odlukom i moraju odlučiti kome će dati posljednje ruže, a tko napušta vilu. Emocije su jake, a riječi koje se izgovaraju dodatno pojačavaju napetost.

"Prije nego što dam ovu zadnju ružu, htio bih nešto reći jednoj djevojci. Meni je bilo prekrasno s tobom, ali mislim da jednostavno nisam čovjek za tebe", govori jedan od Savršenih djevojci koja na kraju ostaje bez ruže.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ni drugi Savršeni ne izbjegava tešku odluku. "Olakšala mi je izbor tako da ne osjećam neki veliki pritisak", kratko poručuje, jasno dajući do znanja da i njegova ceremonija završava rastankom.

Tko se oprašta od vile i kako izgledaju trenuci prije odlaska, doznajte u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Rubina za RTL.hr nakon ispadanja iz 'Gospodina Savršenog': 'Ponosna sam jer sam u svemu bila iskrena i svoja, bez glume i kalkuliranja'

Suze, ljubomora i neočekivana odluka: Slijedi obrat na ceremoniji ruža!

Tko je Soraya? Atraktivna kozmetičarka koja je uzburkala novu sezonu 'Gospodina Savršenog'

Jasan plan za današnji spoj: 'Bitno je da padne prvi poljubac ove sezone'

Ispala iz 'Gospodina Savršenog', a sada živi u Dubaiju: Rubina okrenula novu stranicu

Jedna djevojka nije mogla sakriti emocije: 'Ovaj je spoj bio kao napravljen za mene'