Nova ceremonija ruža donosi nove rastanke u 'Gospodinu Savršenom': 'Ja nisam čovjek za tebe'

Karlo i Petar nalaze se pred teškom odlukom i moraju odlučiti kome će dati posljednje ruže, a tko napušta vilu. Emocije su jake, a riječi koje se izgovaraju dodatno pojačavaju napetost.

"Prije nego što dam ovu zadnju ružu, htio bih nešto reći jednoj djevojci. Meni je bilo prekrasno s tobom, ali mislim da jednostavno nisam čovjek za tebe", govori jedan od Savršenih djevojci koja na kraju ostaje bez ruže.