Nova djevojka Anđela oduševljena Karlovim potezom: 'Spasio me. Pokazao je muškost'

U situaciji punoj napetosti, gdje su se nove djevojke osjećale kao da hodaju po jajima, Karlo je pokazao iznimnu inicijativu. Odmah je pozvao Anđelu na razgovor jedan na jedan, potez koji je na nju ostavio dubok dojam. Anđela, medicinska sestra iz Sarajeva, nije skrivala koliko ju je taj trenutak iznenadio i obradovao. "Karlo me iznenadio što me tako brzo i odmah pozvao na razgovor. Bilo mi je drago zato što me izbavio iz situacije kad sam bila nervozna i nisam znala ni gdje ću sa sobom", priznala je kasnije, dodavši kako je osjećala da su sve oči uprte u nove djevojke.

Njegov pristup opisala je kao spas. "Tu prvu traumu je sklonio. Hvala mu na tome, spasio me", rekla je Anđela. U njihovom razgovoru, Karlo je pokazao stranu koja ju je posebno privukla. Prema njezinim riječima, bio je dominantan, ali na pozitivan način, preuzevši ulogu pravog domaćina. "Tu je pokazao tu neku stranu muškosti, da je on tu i dominantan i da je domaćin. To mi je bilo jako lijepo od njega i sviđa mi se to", zaključila je, jasno dajući do znanja da je Karlo svojim samouvjerenim i zaštitničkim stavom osvojio njezine simpatije već pri prvom susretu. Tijekom razgovora oboje su se složili da je iskrenost ključna i da jedno od drugoga očekuju da se prikažu u pravom svjetlu, jer, kako je Anđela naglasila, "kako ti biraš, tako i ja biram".

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.