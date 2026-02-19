Emisije
Gospodin Savršeni

Nova djevojka Sofija prekinula Karlov spoj i izazvala lavinu bijesa! 'Jedva čekam da je dočekam u vili. Od mene neće dobiti blag tretman'

Nova kandidatkinja prekinula je i Karlov grupni spoj s Ivom, Larom i Kajom

RTL.hr
19.02.2026 22:25

Šok i nevjerica bili su prvi osjećaji koji su preplavili djevojke kada su shvatile što se događa. Nova djevojka, Sofija, bez oklijevanja je objasnila svoje namjere. Na direktno pitanje zašto je tu, odgovorila je: "Došla sam po njega."

Taj stav odmah je iznervirao djevojke koje su odmah pitale Karla želi li je on uopće upoznati. Cijela situacija brzo je eskalirala, a osjećaj poniženja i bijesa među djevojkama dosegnuo je točku vrenja. "Osjećam se trenutno odvratno i uopće mi ovo nije trebalo. Očekivala sam da ću ja večeras otići i ostati s njim nasamo", izjavila je Iva, vidno potresena neočekivanim preokretom.

Karlo i Sofija, Gospodin Savršeni
Karlo i Sofija, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ogorčenost je rasla iz minute u minutu, a djevojke su već počele kovati planove za njezin doček u vili, jasno dajući do znanja da joj boravak neće biti ugodan. "Jedva čekam da je dočekam u vili. Od mene neće dobiti ni malo blag tretman", izjavila je Iva, zaključivši dramatično: "Ovo je novi sukob u kući, koji je upravo otvoren."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

