Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi potpuni kaos: 'Danas mi je najgori dan u ovoj vili'

Jedan naizgled bezazlen komentar izaziva šok, nevjericu i niz reakcija među djevojkama, ali i kod Savršenih. "Iskreno, užasno", priznaje jedna kandidatkinja dok druga bez zadrške poručuje: "Meni je to nula bodova."

Napetost raste iz minute u minutu, a emocije su na vrhuncu. "Ne mogu uopće opisati emocije koje imam. I tuga, i bijes. Danas mi je najgori dan u ovoj vili", priznaje jedna od djevojaka kroz suze.