Gospodin Savršeni

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi potpuni kaos: 'Danas mi je najgori dan u ovoj vili'

Na novom cocktail-partyju u showu 'Gospodin Savršeni' atmosfera se u jednom trenutku potpuno mijenja i večer poprima neočekivan smjer. Ono što je počelo kao još jedno druženje uz piće i razgovor, ubrzo postaje situacija o kojoj će se još dugo pričati u vili

17.02.2026 09:00

Jedan naizgled bezazlen komentar izaziva šok, nevjericu i niz reakcija među djevojkama, ali i kod Savršenih. "Iskreno, užasno", priznaje jedna kandidatkinja dok druga bez zadrške poručuje: "Meni je to nula bodova."

Napetost raste iz minute u minutu, a emocije su na vrhuncu. "Ne mogu uopće opisati emocije koje imam. I tuga, i bijes. Danas mi je najgori dan u ovoj vili", priznaje jedna od djevojaka kroz suze.

FOTO: RTL

Tko je potaknuo cijeli kaos i hoće li se situacija smiriti ili tek slijedi pravi okršaj, doznajte u novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni'.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

