Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi žestok obračun među djevojkama: 'Meni je to očajnički'

Atmosfera se u vili 'Gospodina Savršenog' mijenja u trenu, pogledi postaju oštriji, a povjerenje među djevojkama dolazi na ozbiljnu kušnju. Jedna odluka pokrenut će lavinu emocija i otvoriti pitanje granica koje su neke spremne prijeći.

"Znala sam da će se to dogoditi, ali ja to ne bih učinila", poručuje jedna kandidatkinja, jasno dajući do znanja da se s novonastalom situacijom ne može pomiriti. No upravo potez jedne djevojke dodatno raspiruje tenzije i postaje okidač za veliku svađu u vili.