Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi žestok obračun među djevojkama: 'Meni je to očajnički'

Mir u vili 'Gospodina Savršenog' kratko traje, a jutro donosi novu dozu napetosti

RTL.hr
10.02.2026 08:00

Atmosfera se u vili 'Gospodina Savršenog' mijenja u trenu, pogledi postaju oštriji, a povjerenje među djevojkama dolazi na ozbiljnu kušnju. Jedna odluka pokrenut će lavinu emocija i otvoriti pitanje granica koje su neke spremne prijeći.

"Znala sam da će se to dogoditi, ali ja to ne bih učinila", poručuje jedna kandidatkinja, jasno dajući do znanja da se s novonastalom situacijom ne može pomiriti. No upravo potez jedne djevojke dodatno raspiruje tenzije i postaje okidač za veliku svađu u vili.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Nije da se pravim da nisam tužna, ali mene je ovo povrijedilo. Ja to ne bih učinila. Meni je ovo očajnički", iskreno priznaje jedna od djevojaka, ne skrivajući razočaranje.

Ta rečenica pokreće žestoku raspravu među kandidatkinjama. Kako će se sve rasplesti i hoće li se tenzije smiriti ili dodatno eskalirati, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Suze na ceremoniji ruža! Nakon otkrivanja šokantne tajne, dvije djevojke napuštaju vilu: 'Kajat će se kad-tad!'

Ruža razdora: ukrasti spoj ili sačuvati mir u vili?

Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu? U novoj sezoni 'Gospodina Savršenog' otvorila je dušu i oduševila Karla

Novi tjedan 'Gospodina Savršenog' donosi kaos u vili: 'Ima 255 lica na sebi i ide mi na živce!'

Maja za RTL.hr: 'Očekivala sam da će me Petar odabrati za spoj. Naša konekcija je bila jača i drugačija'

Kandidatkinja nakon spoja podigla tenzije! 'Ponaša se kao da je osvojila cijeli svijet'