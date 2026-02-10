Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi žestok obračun među djevojkama: 'Meni je to očajnički'

Atmosfera se u vili 'Gospodina Savršenog' mijenja u trenu, pogledi postaju oštriji, a povjerenje među djevojkama dolazi na ozbiljnu kušnju. Jedna odluka pokrenut će lavinu emocija i otvoriti pitanje granica koje su neke spremne prijeći.
"Znala sam da će se to dogoditi, ali ja to ne bih učinila", poručuje jedna kandidatkinja, jasno dajući do znanja da se s novonastalom situacijom ne može pomiriti. No upravo potez jedne djevojke dodatno raspiruje tenzije i postaje okidač za veliku svađu u vili.
"Nije da se pravim da nisam tužna, ali mene je ovo povrijedilo. Ja to ne bih učinila. Meni je ovo očajnički", iskreno priznaje jedna od djevojaka, ne skrivajući razočaranje.
Ta rečenica pokreće žestoku raspravu među kandidatkinjama. Kako će se sve rasplesti i hoće li se tenzije smiriti ili dodatno eskalirati, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'.
