Gospodin Savršeni

Nova iznenađenja u showu: 'Novi sukob u kući upravo je otvoren'

Evo što će se dogoditi u novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' na platformi Voyo

11.02.2026 12:04

Nakon burne ceremonije ruža u showu 'Gospodin Savršeni', dojmovi se još nisu slegli, a u vili ponovno dolazi do razmirica. Jedne djevojke likuju, druge komentiraju tko je preglasan", a tko zmijurina" dok treće tvrde da je sve što se dogodilo - igra ega.

Stižu nova pisma i počinju grupni spojevi - morska pustolovina i adrenalinska vožnja bude romantiku, ali i ljubomoru. Dok jedne uživaju, druge ne skrivaju nervozu i otvoreno traže više pažnje.

Lara i Iana, Gospodin Savršeni
Lara i Iana, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

A onda - šok! Na oba spoja dogodit će se nešto neočekivano. Jedna kandidatkinja poručuje: Od mene neće dobiti nimalo blag tretman. Novi sukob u kući je upravo otvoren."

Zašto će djevojke ostati bez riječi - doznajte u 12. epizodi 'Gospodina Savršenog' dostupnoj od ponoći na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

