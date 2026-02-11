Nova iznenađenja u showu: 'Novi sukob u kući upravo je otvoren'

Nakon burne ceremonije ruža u showu 'Gospodin Savršeni', dojmovi se još nisu slegli, a u vili ponovno dolazi do razmirica. Jedne djevojke likuju, druge komentiraju tko je preglasan", a tko zmijurina" dok treće tvrde da je sve što se dogodilo - igra ega.

Stižu nova pisma i počinju grupni spojevi - morska pustolovina i adrenalinska vožnja bude romantiku, ali i ljubomoru. Dok jedne uživaju, druge ne skrivaju nervozu i otvoreno traže više pažnje.