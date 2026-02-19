Emisije
Gospodin Savršeni

Nova kandidatkinja prekinula Petrov spoj! Njegovu reakciju nitko nije očekivao

Idiličnu atmosferu naizgled savršenog Petrovog spoja u showu 'Gospodin Savršeni' prekinuo je dramatičan trenutak

19.02.2026 22:15

Taman kada su se djevojke opustile, misleći da je dan rezerviran za romantiku i zbližavanje, na scenu je stupila nova natjecateljica, a njezin je dolazak pokrenuo lavinu bijesa, ljubomore i suza.

Šok i nevjerica bili su prvi osjećaji koji su preplavili djevojke kada su shvatile da njihov spoj prekida nepoznata žena. "U kojoj je ova djevojka i zašto dolazi?" pitala se jedna od njih, dok su ostale nijemo promatrale scenu koja se odvijala pred njihovim očima. Nova djevojka, Žaklina, bez oklijevanja je objasnila svoje namjere. "Petre, ideš sa mnom", kazala mu je Žaklina, na što je Petar poručio: "Mislim, neću. Nije ništa zbog tebe, nemoj me pogrešno shvatiti. Ovdje sam s njima i lijepo nam je i družimo. Bilo bi lijepo da se svi upoznamo i poslije ćemo ti i ja otići negdje."

Žaklina, Gospodin Savršeni
Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Petre, kompliciran si", poručila mu je Žaklina. "Pa ne, nego ja sam tu s djevojkama i bilo bi ružno da ja sada ustanem i napustim ih", poručio je Petar.

Maja, Soraya, Maša i Monika ostale su zatečene novom konkurencijom koja je neočekivano stigla. "Što dalje od mene, molim da mi se ne približava. Igra počinje. Vidjet ćemo što se dogoditi. Još imam živaca pa ćemo vidjeti", poručila je Soraya.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Sorayom

