Nova kandidatkinja prekinula Petrov spoj! Njegovu reakciju nitko nije očekivao

Taman kada su se djevojke opustile, misleći da je dan rezerviran za romantiku i zbližavanje, na scenu je stupila nova natjecateljica, a njezin je dolazak pokrenuo lavinu bijesa, ljubomore i suza.

Šok i nevjerica bili su prvi osjećaji koji su preplavili djevojke kada su shvatile da njihov spoj prekida nepoznata žena. "U kojoj je ova djevojka i zašto dolazi?" pitala se jedna od njih, dok su ostale nijemo promatrale scenu koja se odvijala pred njihovim očima. Nova djevojka, Žaklina, bez oklijevanja je objasnila svoje namjere. "Petre, ideš sa mnom", kazala mu je Žaklina, na što je Petar poručio: "Mislim, neću. Nije ništa zbog tebe, nemoj me pogrešno shvatiti. Ovdje sam s njima i lijepo nam je i družimo. Bilo bi lijepo da se svi upoznamo i poslije ćemo ti i ja otići negdje."