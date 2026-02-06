Nova prijateljstva! Jelena M., Manuela, Smiljana i Tena oduševile fanove: 'Ženit ću vas!'

Jelena M. na Instagram profilu je objavila fotografiju s kolegicama iz showa 'Gospodin Savršeni'. Pozirala je s Tenom, Smiljanom i Manuelom. "Jedna prije koktela", poručila je Jelena u opisu objave.
Ni komentari ispod objave nisu izostali. "Ženit ću vas", "Prekrasne", samo su neke od komentara.
Podsjetimo, sve četiri djevojke su u timu Petar što znače da se bore za njegovo srce.
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.