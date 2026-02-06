Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Nova prijateljstva! Jelena M., Manuela, Smiljana i Tena oduševile fanove: 'Ženit ću vas!'

U novoj sezoni 'Gospodina Savršenog' već se stvaraju nova prijateljstva

RTL.hr
06.02.2026 10:44

Jelena M. na Instagram profilu je objavila fotografiju s kolegicama iz showa 'Gospodin Savršeni'. Pozirala je s Tenom, Smiljanom i Manuelom. "Jedna prije koktela", poručila je Jelena u opisu objave.

Ni komentari ispod objave nisu izostali. "Ženit ću vas", "Prekrasne", samo su neke od komentara.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Podsjetimo, sve četiri djevojke su u timu Petar što znače da se bore za njegovo srce.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Jelenom M.

jelena m gospodin savršeni smiljana gospodin savršeni tena gospodin savršeni manuela gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Kaja za RTL.hr o odnosu s Karlom: 'Odmah sam osjetila da mu mogu vjerovati'

'Gospodin Savršeni' Petar u novom podcastu Anite Martinović otkrio je li mu Karlo konkurencija: 'Mi smo dva različita muškarca'

Maja je sigurna, Anastasia nije: 'Naš razgovor imao je veću težinu od jedne ruže'

Anastasia otvorila dušu Karlu: 'Hoće li ti biti dovoljna samo jedna žena nakon što 'Gospodin Savršeni' završi?'

Ljubomora na foto sessionu! Smiljana pomaknula Maju od Petra: 'Oprostite, ja sam malo agresivna i posesivna'

FOTO Superman Karlo i Batman Petar. Donosimo sve fotografije s vrućeg photosessiona 'Gospodina Savršenog'