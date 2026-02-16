Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Nove epizode showa 'Gospodin Savršeni' na Voyo: 'Sad me čeka najteži dio'

Evo što će dogoditi u showu 'Gospodin Savršeni' na platformi Voyo

RTL.hr
16.02.2026 09:49
gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Od vjenčanog prstenja do bolnih oproštaja! Što se sve dosad dogodilo u 'Gospodinu Savršenom'?

Tko je Helena, stjuardesa koja je uzburkala strasti u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog'?

Vila se prazni! Sve djevojke koje su ispale iz nove sezone 'Gospodina Savršenog'

Nevjerica i suze u 'Gospodinu Savršenom': 'Ovo me slomilo'

Teške optužbe u 'Gospodinu Savršenom': 'Osjećam se uvrijeđeno, razočarano i omalovažavano u potpunosti'

Iznenadna odluka u 'Gospodinu Savršenom': 'Moram ti reći da na ovoj ceremoniji ruža nećeš prisustvovati i da odmah ideš kući'