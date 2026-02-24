Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Nove kandidatkinje uzdrmale vilu 'Gospodina Savršenog': 'Jeste pospremile kuću?'

Mirna atmosfera u vili u kojoj dva 'Gospodina Savršena' traže ljubav trajala je kratko. Uigrane odnose i postojeće simpatije uzdrmao je dolazak novih natjecateljica, Anđele i Ivone, čiji je prvi korak u kuću izazvao lavinu reakcija

RTL.hr
24.02.2026 21:30

Umjesto mirnog upoznavanja, nove djevojke donijele su tenzije. Prvi Anđelin komentar upućen postojećim kandidatkinjama, bio je: "Jeste pospremili kuću?". To pitanje pokrenulo je lavinu negativnih komentara. Maja nije skrivala što misli o pridošlicama, komentirajući kako njihov ulazak nije bio nimalo damski. "Način na koji su ušle i na način na koji su šetale je užasan", izjavila je, a Maša je dodala opasku koja je šokirala ostale: "Taman izgledate kao spremačice".

Anketa
Smatrate li da su djevojke u vili s razlogom ljute?

'Niste mi konkurencija ni fizički ni psihički'

Dok su neke djevojke reagirale burno, druge su zauzele stav superiornosti, tvrdeći da u novim djevojkama ne vide nikakvu prijetnju. "Ulaze nove cure i prvo što vidim je da ne vidim konkurenciju", samouvjereno je prokomentirala Anastasia, a s njom se složila i Lara: "Mislim da to za nas nije konkurencija, barem za one koje su sigurne".

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 anđela gospodin savršeni ivona gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Timova više nema, a ljubomora je sve jača: Tko se boji konkurencije u 'Gospodinu Savršenom'?

Sunce mu baš pristaje! Gospodin Savršeni Petar uživao na poznatoj zagrebačkoj terasi

Stižu nove djevojke u 'Gospodinu Savršenom'! 'Ne vidim konkurenciju!'

Nije dočekala ceremoniju ruža! Tko je atraktivna misica koja je završila put u 'Gospodinu Savršenom'?

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' proslavila 27. rođendan glamuroznom objavom: Javio joj se i bivši Gospodin Savršeni

Velike promjene stižu u vilu 'Gospodina Savršenog'! 'Mislim da drame tek počinju'