Nove kandidatkinje uzdrmale vilu 'Gospodina Savršenog': 'Jeste pospremile kuću?'

Umjesto mirnog upoznavanja, nove djevojke donijele su tenzije. Prvi Anđelin komentar upućen postojećim kandidatkinjama, bio je: "Jeste pospremili kuću?". To pitanje pokrenulo je lavinu negativnih komentara. Maja nije skrivala što misli o pridošlicama, komentirajući kako njihov ulazak nije bio nimalo damski. "Način na koji su ušle i na način na koji su šetale je užasan", izjavila je, a Maša je dodala opasku koja je šokirala ostale: "Taman izgledate kao spremačice".

Smatrate li da su djevojke u vili s razlogom ljute?

Dok su neke djevojke reagirale burno, druge su zauzele stav superiornosti, tvrdeći da u novim djevojkama ne vide nikakvu prijetnju. "Ulaze nove cure i prvo što vidim je da ne vidim konkurenciju", samouvjereno je prokomentirala Anastasia, a s njom se složila i Lara: "Mislim da to za nas nije konkurencija, barem za one koje su sigurne".

