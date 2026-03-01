Emisije
Gospodin Savršeni

Nove ljubavi nakon 'Gospodina Savršenog'! Ana i Maria pronašle su sreću izvan showa

One su pronašle svoju ljubav izvan showa 'Gospodin Savršeni'

01.03.2026 12:00

Iako u showu 'Gospodin Savršeni' nisu pronašle srodnu dušu, Ana i Maria sada uživaju u novim ljubavima koje su pronašle nakon showa te im je život donio ono što su oduvijek tražile. Iako su obje prošle kroz emotivne trenutke tijekom natjecanja, iza kamera i izazova našle su ljubav koja im daje novu perspektivu na život i ljubavne veze.

Nove ljubavi

Ana je za RTL.hr otkrila da je napustila show s emotivnim teretom zbog djevojaka, posebice zbog Maje s kojom je izgradila iskreno prijateljstvo. Ipak, unatoč emotivnom rastanku, Ana danas na sve gleda sa zahvalnošću. Samo tjedan dana nakon povratka kući upoznala je osobu koja je promijenila njen život. Kako je i sama rekla, "život me nagradio upravo onda kada je trebalo."

Ana, Gospodin Savršeni
Ana, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ana je danas u sretnom odnosu s osobom koja dijeli iste vrijednosti i ciljeve, a zajedno su izgradili život i planove za budućnost.

'Sretna sam'

Za Mariju, koja je također napustila 'Gospodina Savršenog' bez onog što je tražila, ljubav je bila nešto na što nije očekivala naići. Iako je tijekom showa rekla Petru da "ne očekuje da će pronaći nekoga tko osjeća i voli na način na koji ona voli", nakon završetka showa Maria je ipak pronašla osobu koja joj donosi mir.

Maria, Gospodin Savršeni
Maria, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Za Net.hr ga je opisala kao smiješnu, karizmatičnu, lijepu i osobu s dobrim srcem. Iako su još u fazi upoznavanja, Maria je svjesna da je osoba koju je upoznala intenzivna kao i ona, što je za nju vrlo važno jer vjeruje da ljubav i život trebaju biti vođeni strastima i emocijama. "Ovo je sve novo, još se upoznajemo, ali trenutno sam sretna," rekla je, dodajući kako se mora posvetiti i svojoj karijeri, a što će donijeti budućnost, pokazat će vrijeme.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

