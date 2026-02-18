Nove simpatije na vidiku? Djevojke na najvećem testu dosad: 'Sviđa mi se što smo dobile ovu priliku'

Djevojke koje su još uvijek u showu 'Gospodin Savršeni' čeka velika promjena jer moći će doživjeti svoje Savršene iz posve nove perspektive.

Promjena se nekima sviđa, dok je druge dame nikako ne odobravaju. Pravila igre su se promijenila i djevojke na svakom koraku komentiraju novonastalu situaciju.

Sviđa mi se što smo dobile ovu priliku", zahvalne su neke.

Jako puno promjena u jako malo vremena i malo sam zbunjena", dodaje i druga.

Slijedi veliki tulum na bazenu koji bi mogao otkriti nove simpatije i iznenađujuće iskrice. Uz sunce, kupanje i koktele, pojedine dame neće moći skinuti pogled s Karla i Petra.