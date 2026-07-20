Novi korak u vezi Kaje i Karla iz 'Gospodina Savršenog'! Ostvarili su još jedan zajednički cilj

Kaja Casar i Karlo Godec , najpopularniji i mnogima najomiljeniji par iz showa 'Gospodin Savršeni' , ne prestaju oduševljavati svoje pratitelje ljetnim avanturama. Nakon što su pokazali kako održavaju besprijekornu liniju brutalnim i zahtjevnim treninzima pod vrelim suncem, ovaj je zaljubljeni par odlučio napraviti korak dalje i podići ljetovanje na potpuno novu razinu.

Par je na društvenim mrežama podijelio veseli trenutak s ljetne šetnje na kojoj, uz široke osmijehe i nezaobilazne sunčane naočale, izgledaju sretnije i zaljubljenije nego ikad. No, povod za objavu bio je poseban ljetni izazov - Kaja i Karlo su otkrili da su krenuli na polaganje vozačkog ispita za upravljanje brodom!

S obzirom na to da oboje obožavaju more i aktivno ljeto, ovaj je potez zapravo sasvim logičan nastavak njihove morske idile. Zatim su u idućem storyju otkrili da su uspješno položili ispit. "Položili smo ispit za brod. Sad već par dana tražimo brod s kabinom (ništa preveliko, samo za nas dvoje) ali nikako ne možemo naći nešto što nam odgovara. Karlo inače ima već dosta godina iskustva, tako da će brod biti u sigurnim rukama haha" poručila je Kaja.