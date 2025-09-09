Novosti
Gospodin Savršeni

Novi korak! Marinela iz 'Gospodina Savršenog' vratila se živjeti kod roditelja i s ponosom otkrila: 'Ovo je prava sreća'

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' pohvalila se na Instagramu uspjehom

RTL.hr
09.09.2025 13:00

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' pohvalila se na Instagramu uspjehom – položila je vozački ispit! Objavila je video u kojem euforično trči prema svojoj mami, vičući: "Mama, položila sam!"

"Ovo je prava sreća! Hvala mom najboljem instruktoru Danielu", napisala je Marinela u opisu videa.

Njeni pratitelji nisu ostali ravnodušni i ubrzo su počeli stizati komentari s čestitkama. "Prepala si me, čestitam", "Bravo Marinela", "Bravo lutko, unikatna", "To je ta sreća nakon polaganja", samo su neki od komentara koji su uslijedili.

Podsjetimo, iako nisu pobijedile u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', Marinela i Barbara iz njega su ponijele nešto za njih vrjednije – prijateljstvo koje se pretvorilo u neraskidivu vezu. Danas često putuju zajedno i ne kriju koliko im znači međusobna podrška.

Inače, Marinela se nedavno odlučila vratiti u rodnu Požegu, gdje planira započeti novu životnu fazu.

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!

Laura iz 'Gospodina Savršenog' u društvu poznatog zagrebačkog poduzetnika

