Novo poglavlje! Stankica iz 'Gospodina Savršenog' upisala psihoterapiju: 'Kod nas žene često gledaju kao da imamo rok trajanja'

Otkrila je da je upisala fakultet. "Upisala sam psihoterapiju. Ne zato što sam 'kasno', nego zato što sam spremna. Jer doći do sebe traži više hrabrosti nego doći bilo gdje drugo. Naučila sam da godine nisu prepreka, nego dokaz da imaš dovoljno iskustva da znaš što više ne želiš. I da se život ne mjeri po fazama, diplomama ni ulogama, nego po spremnosti da se ponovo učiš", poručila je te dodala:

"Kod nas žene često gledaju kao da imamo rok trajanja. Kao da u određenim godinama smijemo biti samo mirne, pristojne, tihe. A meni se upravo sada najviše uči, voli, griješi, raste. Nikad nije kasno, samo je pitanje, kad ćeš prestati da vjeruješ da jeste?", zaključila je u objavi.