Novo poglavlje! Stankica iz 'Gospodina Savršenog' upisala psihoterapiju: 'Kod nas žene često gledaju kao da imamo rok trajanja'

Otkrila je da je upisala fakultet. "Upisala sam psihoterapiju. Ne zato što sam 'kasno', nego zato što sam spremna. Jer doći do sebe traži više hrabrosti nego doći bilo gdje drugo. Naučila sam da godine nisu prepreka, nego dokaz da imaš dovoljno iskustva da znaš što više ne želiš. I da se život ne mjeri po fazama, diplomama ni ulogama, nego po spremnosti da se ponovo učiš", poručila je te dodala:
"Kod nas žene često gledaju kao da imamo rok trajanja. Kao da u određenim godinama smijemo biti samo mirne, pristojne, tihe. A meni se upravo sada najviše uči, voli, griješi, raste. Nikad nije kasno, samo je pitanje, kad ćeš prestati da vjeruješ da jeste?", zaključila je u objavi.
U komentarima je naišla na brojne pohvale svojih pratitelja. "Ma bravo legendo", "Najdraže mi je čuti da se ljudi educiraju, da ulazu u sebe, samo hrabri i radoznali se odluče na takav korak", "Točno tako, bravo", samo su neki od komentara.
Podsjetimo, Stankica je nakon showa započela vezu s Tonijem, 'Gospodinom Savršenim' treće sezone, a par je čak planirao zajednički život. No, u listopadu 2023. godine objavljeno je da su prekinuli.
