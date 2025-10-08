Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Novo poglavlje! Stankica iz 'Gospodina Savršenog' upisala psihoterapiju: 'Kod nas žene često gledaju kao da imamo rok trajanja'

Pobjednica treće sezone showa 'Gospodin Savršeni', Stankica, na Instagramu je otkrila veliku novost iz svog života

RTL.hr
08.10.2025 10:38

Otkrila je da je upisala fakultet. "Upisala sam psihoterapiju. Ne zato što sam 'kasno', nego zato što sam spremna. Jer doći do sebe traži više hrabrosti nego doći bilo gdje drugo. Naučila sam da godine nisu prepreka, nego dokaz da imaš dovoljno iskustva da znaš što više ne želiš. I da se život ne mjeri po fazama, diplomama ni ulogama, nego po spremnosti da se ponovo učiš", poručila je te dodala:

"Kod nas žene često gledaju kao da imamo rok trajanja. Kao da u određenim godinama smijemo biti samo mirne, pristojne, tihe. A meni se upravo sada najviše uči, voli, griješi, raste. Nikad nije kasno, samo je pitanje, kad ćeš prestati da vjeruješ da jeste?", zaključila je u objavi.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U komentarima je naišla na brojne pohvale svojih pratitelja. "Ma bravo legendo", "Najdraže mi je čuti da se ljudi educiraju, da ulazu u sebe, samo hrabri i radoznali se odluče na takav korak", "Točno tako, bravo", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Stankica je nakon showa započela vezu s Tonijem, 'Gospodinom Savršenim' treće sezone, a par je čak planirao zajednički život. No, u listopadu 2023. godine objavljeno je da su prekinuli.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

Gospodin Savršeni Stankica
Gospodin Savršeni

Laura otkrila što joj se dogodilo na ljubavnom planu: 'Ista ta simpatija javljala se dečkima'

Gospodin Savršeni

Maida iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o billboardu u New Yorku: 'Ljudi su mi pisali da im je nevjerojatno da neko 'naš' stoji na takvom mjestu'

Moglo bi te zanimati

Preslatko! Stankica iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novog člana obitelji i rastopila fanove

Luda atmosfera! Stankica i Maida iz 'Gospodina Savršenog' zajedno partijale na festivalu

Stankica iz 'Gospodina Savršenog' oduševila u haljini otvorenih leđa, a pohvalila ju je i - Maida

Nakon nove frizure Stankica se pohvalila još jednom promjenom, njeni pratitelji zaključili: 'Ti si bombastična'

Stankica pozirala na mjestu koje je veže uz bivšu ljubav: 'Ovo su trenuci kad znaš...'

Wow, kakva transformacija! Stankica očarala pratitelje novom frizurom: 'Super promjena, želim i ja'