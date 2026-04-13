Gospodin Savršeni

Novo poglavlje za Kaju i Karla iz 'Gospodina Savršenog': 'Mile je najljepši poklon koji sam mogla zamisliti'

Gospodin Savršeni Karlo i njegova odabranica Kaja uživaju u zajedničkom životu, a posebnu pažnju ukrao je novi član njihove male obitelji

RTL.hr
13.04.2026 10:36

Ljubavna priča Kaje i Karla, koja je započela pred kamerama showa 'Gospodin Savršeni', nastavlja se i izvan njega, i čini se jača nego ikad. Par ovih dana dijeli trenutke ispunjene mirom, prirodom i novim, preslatkim članom obitelji.

Ljubav koja se nastavlja i izvan kamera

Iako su svoju vezu započeli pred očima javnosti, Kaja i Karlo danas uživaju u svakodnevnim, jednostavnim trenucima daleko od reflektora. Šetnje uz vodu, sunčani dani i opuštena atmosfera jasno pokazuju da su pronašli zajednički ritam.

Na fotografijama koje je Kaja podijelila, vidi se koliko uživa u ovom novom poglavlju, nasmijana, u prirodi i u društvu koje joj očito znači sve.

Karlo, Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Poseban poklon koji je sve raznježio

Posebnu pažnju privukao je njihov novi kućni ljubimac - preslatki psić koji je odmah osvojio srca pratitelja.

Kaja je otkrila koliko joj taj trenutak znači, ali i koliko je Karlo razmišljao o svemu.

"Mile je došao kao 'iznenađenje' za moj rođendan. Ja obožavam pse, Karlo isto, i znao je da ga želim, a i on ga je htio, pa ga je doveo doma i tako mi dao najljepši poklon koji sam mogla zamisliti. A još ljepše mi je to što ga nije kupio nego udomio", podijelila je.

Kajin psić FOTO: Instagram

Sunce, priroda i mali trenuci sreće

Fotografije uz rijeku, u prirodi i na suncu otkrivaju koliko par uživa u jednostavnim stvarima, daleko od kamera, ali bliže nego ikad jedno drugome.

Uz njih je sada i mali Mile, koji je brzo postao dio njihove svakodnevice i dodatno učvrstio njihovu povezanost.

Kaja i Karlo još su jednom pokazali da njihova priča nije završila finalom showa, dapače, čini se da tek sada započinje jedno novo, mirnije i iskrenije poglavlje.

A sudeći po osmijesima i zajedničkim trenucima koje dijele, ljubav koju su pronašli pred kamerama uspješno su prenijeli i u stvarni život.

Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Moglo bi te zanimati

Monika iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što misli o Petru i Anastasiji i Kaji i Karlu

Karlo otkrio kako su Kaja i on provodili vrijeme dok su se skrivali: 'Kad sam mislio da ništa nema smisla, dogodila mi se najljepša stvar u životu'

Petar iz 'Gospodina Savršenog' oduševio novim fotkama. Svi se pitaju: 'Gdje je Anastasia?'

Kajin otac podržao Kaju i Karla iz 'Gospodina Savršenog': 'Ponosan na svoju kćer'

Marko Vargek otkrio što se zaista događalo iza kamera showa 'Gospodin Savršeni': 'U tim trenucima shvatiš - ovo je stvarno'

Antonela iz 'Gospodina Savršenog' progovorila i otkrila kako se zaista osjećala: 'Napustila sam show u savršeno vrijeme'

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom