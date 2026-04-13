Novo poglavlje za Kaju i Karla iz 'Gospodina Savršenog': 'Mile je najljepši poklon koji sam mogla zamisliti'

Gospodin Savršeni Karlo i njegova odabranica Kaja uživaju u zajedničkom životu, a posebnu pažnju ukrao je novi član njihove male obitelji

Ljubavna priča Kaje i Karla, koja je započela pred kamerama showa 'Gospodin Savršeni', nastavlja se i izvan njega, i čini se jača nego ikad. Par ovih dana dijeli trenutke ispunjene mirom, prirodom i novim, preslatkim članom obitelji.

Ljubav koja se nastavlja i izvan kamera

Iako su svoju vezu započeli pred očima javnosti, Kaja i Karlo danas uživaju u svakodnevnim, jednostavnim trenucima daleko od reflektora. Šetnje uz vodu, sunčani dani i opuštena atmosfera jasno pokazuju da su pronašli zajednički ritam. Na fotografijama koje je Kaja podijelila, vidi se koliko uživa u ovom novom poglavlju, nasmijana, u prirodi i u društvu koje joj očito znači sve.

Karlo, Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Poseban poklon koji je sve raznježio

Posebnu pažnju privukao je njihov novi kućni ljubimac - preslatki psić koji je odmah osvojio srca pratitelja. Kaja je otkrila koliko joj taj trenutak znači, ali i koliko je Karlo razmišljao o svemu. "Mile je došao kao 'iznenađenje' za moj rođendan. Ja obožavam pse, Karlo isto, i znao je da ga želim, a i on ga je htio, pa ga je doveo doma i tako mi dao najljepši poklon koji sam mogla zamisliti. A još ljepše mi je to što ga nije kupio nego udomio", podijelila je.

Kajin psić FOTO: Instagram

Sunce, priroda i mali trenuci sreće

Fotografije uz rijeku, u prirodi i na suncu otkrivaju koliko par uživa u jednostavnim stvarima, daleko od kamera, ali bliže nego ikad jedno drugome. Uz njih je sada i mali Mile, koji je brzo postao dio njihove svakodnevice i dodatno učvrstio njihovu povezanost. Kaja i Karlo još su jednom pokazali da njihova priča nije završila finalom showa, dapače, čini se da tek sada započinje jedno novo, mirnije i iskrenije poglavlje. A sudeći po osmijesima i zajedničkim trenucima koje dijele, ljubav koju su pronašli pred kamerama uspješno su prenijeli i u stvarni život.

Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL