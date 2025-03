Novost u 'Gospodinu Savršenom' - stiže crna ruža: 'Ona nije šala, u njoj je velika moć'

U show 'Gospodin Savršeni' u funkciji je nova ruža, i to crna. Voditeljica Antonija Blaće predstavila ju je kandidatkinjama. ''Ova crna ruža nije šala, a u njoj želi i velika moć. Negdje u idućim danima će se dogoditi trenutak kada će se paralelno događati dva pojedinačna spoja'', krenula je objašnjavati Antonija.

''Djevojka koja osvoji crnu ružu, ima priliku jedan od ta dva spoja prekinuti dok on traje i preuzeti ga, na neki način preoteti. Zašto sam rekla da crna ruža nije šala? Jer bez obzira na to što ova ruža produžuje boravak u vili, produžuje šansu u ovoj našoj igri za ljubav, ona će značiti da je to za nekoga posljednji spoj u showu. Ili za onu koja je donijela crnu ružu ili za onu djevojku čiji je spoj bio na samom početku'', objasnila je Antonija...

Koja ju je djevojka dobila, pogledajte odmah na platformi Voyo.

