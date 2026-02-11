Nuša i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' vole se javno: 'Najbolje prijateljice u vili'

icon-close

Peta sezona popularnog showa "Gospodin Savršeni" donijela je, osim borbe za srca dvojice neženja, i pregršt intriga, drame i neočekivanih saveza među djevojkama. Iako je cilj svake od njih bio osvojiti ružu i ljubav, odnos između Slovenke Nuše i Zadranke Anastasije postao je jedna od glavnih priča sezone, pokazavši da se u vili može pronaći i nešto više od romantike – prijateljstvo.

Početak obilježen sukobom

Njihov put nije počeo slavno. Na samom početku boravka u luksuznoj vili na Kreti, odnosi su bili napeti, a dvadesetogodišnja Nuša nije skrivala da joj Anastasia nije "sjela". Nakon prvotnog ogovaranja i nekoliko oštrih riječi, dogodio se preokret. Nuša je, poznata po svojoj izravnosti, prišla Anastasiji i iskreno se ispričala, čime je postavljen temelj za jedan od najčvršćih saveza u kući. Taj je trenutak promijenio dinamiku i pokazao da su obje spremne prijeći preko nesuglasica.

Nuša i Anastasia, Gospodin Savršeni

Strateški pakt ili iskrena podrška?

Pomirenje, međutim, nije naišlo na odobravanje ostalih djevojaka. Mnoge su kandidatkinje, poput Ive i Andree, smatrale da je njihovo naglo zbližavanje samo dobro proračunata strategija za osvajanje Karla. "Prvo pljuje Anastasiju, pa odjednom pomirenje, pa dogovor kako će one biti pred Karlom", komentirale su djevojke u vili, uvjerene da je njihov odnos lažan. Andrea je čak prognozirala: "Vrlo brzo će se njihovo prijateljstvo srušiti kao kula od karata jer obje imaju isti cilj."

Nuša i Anastasia, Gospodin Savršeni

Unatoč sumnjama i "peckanjima" sa strane, Nuša i Anastasia odlučile su igrati po svojim pravilima. "Skužila sam da svaka ima svoju igru za Karla tako da mislim da ćemo jedna drugoj dozvoliti da se svaka bori na svoj način pa se nadam da neće doći do svađe", izjavila je Nuša, jasno dajući do znanja da konkurencija za istog muškarca neće uništiti njihov dogovor. Njihova uzajamna podrška bila je najočitija tijekom grupnih spojeva i photo shootinga, gdje se nisu dale smesti provokacijama.

