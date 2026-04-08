Gospodin Savršeni

Nuša ispala, a oproštaj s Anastasijom slomio sve: 'Mi smo prošle kroz najveći teror ovdje'

U vili 'Gospodina Savršenog', gdje su se mjesecima ispreplitale emocije, stvarala prijateljstva i rađale simpatije, sada vlada tišina puna iščekivanja. Samo četiri djevojke - Monika, Anastasia, Helena i Kaja - dočekale su posljednje dane u borbi za srca Petra i Karla

08.04.2026 22:15

Karlo je pred veliko finale izbacio Nušu. "Dobio je svoje finalistice koje su vrlo slične njemu. Znači, neiskrene", poručila je, dodavši da joj se ne vraća kada shvati da je donio pogrešnu odluku.

Oproštaj prijateljica Nuše i Anastasije bio je emotivan. "Oprosti Anastasia, ovo je ipak preteško. Dođi da te zagrlim", obratila se Nuša prijateljici pokušavajući zadržati suze. "Samo budi hrabra. Nemoj sada plakati ispred njih", šapnula joj je Anastasia u zagrljaju.

Anastasia i Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL
Anastasia i Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Mi smo prošle kroz najveći teror ovdje i mislim da smo ispale dosta hrabre", zaključila je Anastasia.

"Toliko toga sam prošla u ovoj emisije, tako da kapa dole za mene", poručila je Nuša.

Finalnu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo - prije svih, od srijede od 22:00.

