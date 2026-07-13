Nuša iz 'Gospodina Savršenog' danas slavi rođendan: Evo kako joj je Anastasia čestitala!

Povodom rođendana njezini su profili na društvenim mrežama zatrpani lijepim željama vjernih obožavatelja, no jedna je javna čestitka privukla posebnu pažnju i u kratkom roku postala glavna tema među fanovima realityja.
Riječ je o objavi njezine bliske prijateljice Anastasije, djevojke s kojom je Nuša na sunčanoj Kreti dijelila dane ispred kamera i s kojom je u vili kliknula na prvu.
Emotivna poruka uz fotografiju s Krete
Anastasia je na svom Instagram profilu podijelila trenutak koji savršeno opisuje njihov odnos - fotografiju njihovog iskrenog, čvrstog zagrljaja pokraj bazena luksuzne vile u kojoj su boravile tijekom snimanja. Uz objavu je javno označila slavljenicu i uputila joj riječi koje dokazuju koliko im je show značio:
"Happy birthday to the girl who made my days in the villa unforgettable", poručila je Anastasia.
(Sretan rođendan djevojci koja je moje dane u vili učinila nezaboravnima)
Prijateljstvo koje je preživjelo sve reality izazove
Dok su u vili 'Gospodina Savršenog' često frcale iskre i vladale tenzije među ostalim kandidatkinjama, Nuša i Anastasia bile su pravi primjer međusobne podrške i bliskosti. U okruženju punom natjecateljskog duha, njih su dvije uspjele izgraditi čvrst savez i prijateljstvo unatoč nesuglasicama koje su imale.
Ova današnja rođendanska čestitka samo je konačna potvrda da su djevojke iz showa izašle bogatije za odnos koji uspješno traje i godinama nakon što su se ugasile kamere na Kreti.