Nuša iz 'Gospodina Savršenog' danas slavi rođendan: Evo kako joj je Anastasia čestitala!

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Povodom rođendana njezini su profili na društvenim mrežama zatrpani lijepim željama vjernih obožavatelja, no jedna je javna čestitka privukla posebnu pažnju i u kratkom roku postala glavna tema među fanovima realityja. Riječ je o objavi njezine bliske prijateljice Anastasije, djevojke s kojom je Nuša na sunčanoj Kreti dijelila dane ispred kamera i s kojom je u vili kliknula na prvu.

icon-expand Anastasia i Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Emotivna poruka uz fotografiju s Krete

Anastasia je na svom Instagram profilu podijelila trenutak koji savršeno opisuje njihov odnos - fotografiju njihovog iskrenog, čvrstog zagrljaja pokraj bazena luksuzne vile u kojoj su boravile tijekom snimanja. Uz objavu je javno označila slavljenicu i uputila joj riječi koje dokazuju koliko im je show značio: "Happy birthday to the girl who made my days in the villa unforgettable", poručila je Anastasia. (Sretan rođendan djevojci koja je moje dane u vili učinila nezaboravnima)

icon-expand Anastasia i Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Prijateljstvo koje je preživjelo sve reality izazove