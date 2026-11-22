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Slovenka Nuša Šebjanič, koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog', iznenadila je promjenom svoje frizure. Pohvalila se na društvenim mrežama da nije više plavuša.

icon-expand icon-close icon-close Nuša Šebjanič FOTO: Privatni album

Podsjetimo, Nuša je gledateljima na ovim prostorima ostala u sjećanju kao djevojka bez dlake na jeziku. Prije nego što je ušla u show u borbu za srce Karla Godeca i Petra Rašića, slovenska publika već ju je upoznala kroz sudjelovanje u realityju 'Kmetija' (Farma Slovenija).

icon-expand Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Nakon završetka showa, Nuša je nastavila graditi svoj put i privlačiti pažnju medija - nedavno je spakirala kofere i preselila se u Dubai, a svaka njezina nova objava na društvenim mrežama potvrđuje da uživa u svakom trenutku novog životnog poglavlja.

icon-expand Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram