Nuša iz 'Gospodina Savršenog' o svom karakteru: 'Takva sam odmalena, ne mogu šutjeti'

icon-close

Nuša, dvadesetogodišnja Slovenka, bila je jedna od natjecateljica showa "Gospodin Savršeni". Njezin britak jezik i direktan pristup izazvali su brojne reakcije, a u nedavnom gostovanju u 'Savršenom podcastu' otkrila je pozadinu svog vatrenog karaktera, ističući kako ono što gledatelji vide na ekranu nije gluma, već autentični dio njezine osobnosti.

'Oduvijek sam bila takva'

Na pitanje voditeljice Anite Martinović otkud dolazi njezin snažan i intenzivan karakter, Nuša je bez oklijevanja odgovorila kako je to nešto s čime živi od najranijih dana. "Pa oduvijek sam bila takva. Barem što mi je tata pričao", objasnila je, dodajući kako je njezina izravnost duboko ukorijenjena u njezinoj prirodi. "To je moj karakter. Takva sam da nikome ne mogu šutjeti i ne reći što si mislim."

Nuša, Savršeni podcast FOTO: RTL

Ova crta osobnosti, kako kaže, definira je i u stvarnom životu, daleko od kamera. Spremnost da se zauzme za svoj stav i kaže što misli, bez obzira na posljedice, nešto je po čemu je prepoznatljiva.

'Što na umu, to na drumu' - ali uz jednu iznimku

Iako je u showu često djelovala beskompromisno, Nuša priznaje da u privatnom životu postoji razlika u njezinu pristupu, ovisno o tome s kime razgovara. Potvrdila je da se i u svakodnevnim situacijama zna zauzeti za sebe i reći što misli, pa "što bude, bude".

Anita Martinović i Nuša, Savršeni podcast FOTO: RTL