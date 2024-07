Nuša iz 'Gospodina Savršenog' objavila predivan prizor na konju i poručila: 'Molim vas, dobro čuvajte svoje životinje'

"Ako istinski cijenite blizinu konja, shvatite da je jahanje samo bonus. Naravno da ne opterećujem svog Arisa u ovim vrućim danima, on živi kao kralj. Kao što po mom mišljenju svaka životinja zaslužuje. U vrućim ljetnim danima možete provesti dan u lijepoj prohladnoj staji uz hrpu sijena i vode, a preko noći na pašnjaku gdje je na raspolaganju velika livada, naravno velika bačva vode, hrpa sijena u hranilici i dobro društvo. Molim vas, dobro čuvajte svoje životinje, i ako vidite da netko ne čuva, upozorite ga, pomozite ili prijavite ako je drugačije", napisala je Nuša.

"Dragi moji, imati svoju životinju i imati dobar odnos s njom ne stoje samo godine truda, vremena, novca, strpljenja i odricanja, upornosti... to je odgovornost i briga do smrti, pobrinula sam se da bude zbrinut i ako se meni nešto dogodi i ako nisi spreman na sve to, onda ne zaslužuješ imati tako dobre trenutke s njima po mom mišljenju. Jako dobro razmislite prije nego se odlučite za svoju životinju. Ako ste osoba kao i spremni ste žrtvovati sve navedeno, vjerujte mi, ima mnogo napuštenih konja koji će biti sretni zbog novih prilika", dodala je.