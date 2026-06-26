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Gospodin Savršeni

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' odlučila se na pravu ljetnu promjenu frizure: Sviđa li vam se njezin novi look?

Atraktivna Slovenka Nuša, koja je domaćoj publici ostala u sjećanju kao jedna od najtemperamentnijih i najizravnijih djevojaka posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je u centru pažnje

RTL.hr
26.06.2026 11:00

Nakon što je nedavno podigla prašinu objavom o selidbi u Dubai, Nuša je na društvenim mrežama pokazala da je stiglo vrijeme i za potpuni ljetni remont - barem kada je u pitanju kosa.

Naime, Nuša je svoju prepoznatljivu frizuru zamijenila pravim ljetnim hitom: dugim, plavim afro pletenicama kombiniranim s opuštenim valovima. Uz trendi sunčane naočale i slamnati šešir, mlada reality zvijezda spremna je za vruće mjesece pred nama.

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Od blata slovenske 'Farme' do glamura i drama u vili

Nuša je gledateljima na ovim prostorima već dobro poznato lice. Prije nego što je zakoračila u luksuznu vilu i krenula u lov na "Savršenog", slovenska publika pratila ju je u popularnom realityju 'Farma Slovenija'. Tamo je pokazala da se ne boji teškog rada, gumenih čizama ni seoskih poslova, no brzo je postalo jasno da je njezina osobnost stvorena za velike ekrane.

Upravo s tom dozom borbenosti i britkog jezika ušla je u petu sezonu hrvatskog Gospodina Savršenog, gdje su se djevojke borile za naklonost čak dvojice neženja - Karla Godeca i Petra Rašića. Nuša je od samog početka jasno dala do znanja da nije došla sjediti u kutu. Njezine izravne izjave, česti sukobi s ostalim kandidatkinjama i odbijanje da šuti pred kamerama pretvorili su je u jednu od glavnih akterica sezone. Iako je uspješno plovila kroz spojeve i stigla sve do polufinala, Karlo ju je eliminirao tik pred samu završnicu. Kasnije je u intervjuima priznala kako bi njezin konačni izbor, u drugačijim okolnostima, vjerojatno bio Petar.

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nova frizura za novi život u Dubaiju

Čini se da su blatni seoski putevi i televizijske drame sada iza nje. Nedavno je spakirala kofere i preselila se u Dubai, gdje gradi posve novu karijeru i život na visokoj nozi.

Nova, opuštena ljetna frizura s pletenicama savršeno se uklapa u njezin novi, egzotični životni stil.

Što vi kažete? Sviđa li vam se Nušina ljetna transformacija ili vam je bila draža u izdanju iz 'Gospodina Savršenog'? Pogledajte njezinu novu frizuru i procijenite sami!

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