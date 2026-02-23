Emisije
Gospodin Savršeni

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' pokazala zašto je mala crna haljina vječni modni klasik

Kandidatkinja nove sezone emisije 'Gospodin Savršeni' Nuša podijelila je fotografije iza kulisa koje su u kratkom roku privukle pažnju

RTL.hr
23.02.2026 18:00

Nuša je pozirala na terasi s pogledom na more, u kratkoj crnoj haljini bez naramenica koja je naglasila njezinu figuru, dok je kosu podigla u elegantnu frizuru s razigranim pramenovima. Uz jednostavne sandale s vezicama i decentan nakit, cijeli styling odiše profinjenošću.

Uz fotografije je napisala: "Elegancija je kada samopouzdanje govori bez napora."

Iza kulisa showa

Nuša je u showu 'Gospodin Savršeni' već pokazala kako joj glamur nije stran, no ove fotografije daju dojam opuštenije, intimnije atmosfere, kao trenutak između snimanja. U sezoni je ostavila dojam smirene, ali samouvjerene djevojke koja zna kako se nositi u dinamičnom okruženju vile.

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Samopouzdanje kao zaštitni znak

Od početka emitiranja 'Gospodina Savršenog', Nuša njeguje prepoznatljiv stil, elegantan, ženstven i pomno stiliziran. Mala crna haljina samo je nastavak te priče, ali i simbol klasike koja nikad ne izlazi iz mode.

Jedno je sigurno, elegancija, kako sama kaže, doista govori bez truda.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Nušom

