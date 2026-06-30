Nuša iz 'Gospodina Savršenog' stigla u Hrvatsku i pokazala zavidnu figuru u bikiniju

Nakon što se preselila u Dubai, Nuša iz 'Gospodina Savršenog' uživa na ljetovanju u Hrvatskoj. Na Instagram je Storyju objavila fotografiju u bikiniju te je otkrila da uživa u Umagu.

Nuša je gledateljima na ovim prostorima već dobro poznato lice. Prije nego što je zakoračila u luksuznu vilu i krenula u lov na "Savršenog", slovenska publika pratila ju je u popularnom realityju 'Farma Slovenija'. Tamo je pokazala da se ne boji teškog rada, gumenih čizama ni seoskih poslova, no brzo je postalo jasno da je njezina osobnost stvorena za velike ekrane.

Upravo s tom dozom borbenosti i britkog jezika ušla je u petu sezonu hrvatskog Gospodina Savršenog, gdje su se djevojke borile za naklonost čak dvojice neženja - Karla Godeca i Petra Rašića. Nuša je od samog početka jasno dala do znanja da nije došla sjediti u kutu. Njezine izravne izjave, česti sukobi s ostalim kandidatkinjama i odbijanje da šuti pred kamerama pretvorili su je u jednu od glavnih akterica sezone. Iako je uspješno plovila kroz spojeve i stigla sve do polufinala, Karlo ju je eliminirao tik pred samu završnicu.

Čini se da su blatni seoski putevi i televizijske drame sada iza nje. Nedavno je spakirala kofere i preselila se u Dubai.