Nuša iz 'Gospodina Savršenog' zablistala na Burj Khalifi. Pozirala u bijelom i očarala fanove

Serija od tri fotografije prikazuje Nušu kako pozira na veličanstvenom, zavojitom stubištu unutar Burj Khalife, najviše zgrade na svijetu i simbola modernog Dubaija. U takvom okruženju, njezina pojava u elegantnoj, potpuno bijeloj kombinaciji - strukturiranom korzetiranom topu s čipkastim vezanjem i hlačama širokih nogavica - djeluje kao savršen spoj s ambijentom. "Da su barem moja ljubav prema sebi, samopoštovanje i standardi zgrada", napisala je Nuša.

Nuša je u svibnju 2026. godine potvrdila da napušta Sloveniju kako bi se posvetila karijeri u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, istaknuvši kako je odlučila slijediti svoje srce i staviti sebe na prvo mjesto. Njezin put do ovoga trenutka bio je pod budnim okom javnosti, još otkad se kao najmlađa natjecateljica sa svega 18 godina pojavila u slovenskom reality showu 'Kmetija'. Kasnije je ljubav tražila i pred hrvatskim kamerama u 'Gospodinu Savršenom', a tijekom svog javnog djelovanja otvoreno je govorila i o teškom djetinjstvu.