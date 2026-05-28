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Gospodin Savršeni

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' zablistala na Burj Khalifi. Pozirala u bijelom i očarala fanove

Slovenska reality zvijezda i manekenka Nuša Šebjanič, koju hrvatska publika dobro pamti po sudjelovanju u showu 'Gospodin Savršeni', nedavno je okrenula novu, uzbudljivu stranicu u životu preseljenjem u Dubai

RTL.hr
28.05.2026 15:00

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' je svoj novi početak u Dubaiju obilježila impresivnom objavom na Instagramu s jedne od najprestižnijih lokacija na svijetu.

Simbolika najviše zgrade na svijetu

Serija od tri fotografije prikazuje Nušu kako pozira na veličanstvenom, zavojitom stubištu unutar Burj Khalife, najviše zgrade na svijetu i simbola modernog Dubaija. U takvom okruženju, njezina pojava u elegantnoj, potpuno bijeloj kombinaciji - strukturiranom korzetiranom topu s čipkastim vezanjem i hlačama širokih nogavica - djeluje kao savršen spoj s ambijentom. "Da su barem moja ljubav prema sebi, samopoštovanje i standardi zgrada", napisala je Nuša.

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Novi život

Nuša je u svibnju 2026. godine potvrdila da napušta Sloveniju kako bi se posvetila karijeri u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, istaknuvši kako je odlučila slijediti svoje srce i staviti sebe na prvo mjesto. Njezin put do ovoga trenutka bio je pod budnim okom javnosti, još otkad se kao najmlađa natjecateljica sa svega 18 godina pojavila u slovenskom reality showu 'Kmetija'. Kasnije je ljubav tražila i pred hrvatskim kamerama u 'Gospodinu Savršenom', a tijekom svog javnog djelovanja otvoreno je govorila i o teškom djetinjstvu.

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