Gospodin Savršeni

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' zapalila Instagram u zavodljivoj haljini: 'Main character energy'

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama – i to izdanjem koje nije prošlo nezapaženo

02.04.2026 10:36

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' na svom je Instagram profilu objavila fotografije u zavodljivoj narančastoj haljini koju je nosila na cocktail-partyju, a upečatljiva kombinacija naglasila je njezinu figuru i samopouzdanje. Elegantno, ali istovremeno i odvažno izdanje brzo je prikupilo brojne komplimente pratitelja.

Uz fotografije je kratko poručila: "Main character energy", a mnogi su se složili da je upravo takav dojam i ostavila.

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, nakon što je pobijedila u igri, Nuša je za nagradu dobila solo spoj s Karlom. Sa spoja s Karlom vratila ne samo s novim iskustvom, već i s novom tetovažom - simbolom koji je odmah postao glavna tema razgovora među djevojkama. Otkrila je kako su ona i Karlo napravili slične tetovaže koje uključuju ružu i pola srca.

Nuša je na kraju spoja otkrila i da je pao poljubac, ali iza kamere. "Pravimo se da se nije dogodio jer da je želio da se dogodi to bi napravio i pred kamerom", zaključila je Nuša.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

