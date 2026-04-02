Nuša iz 'Gospodina Savršenog' zapalila Instagram u zavodljivoj haljini: 'Main character energy'

Uz fotografije je kratko poručila: " Main character energy ", a mnogi su se složili da je upravo takav dojam i ostavila.

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' na svom je Instagram profilu objavila fotografije u zavodljivoj narančastoj haljini koju je nosila na cocktail-partyju, a upečatljiva kombinacija naglasila je njezinu figuru i samopouzdanje. Elegantno, ali istovremeno i odvažno izdanje brzo je prikupilo brojne komplimente pratitelja.

Podsjetimo, nakon što je pobijedila u igri, Nuša je za nagradu dobila solo spoj s Karlom. Sa spoja s Karlom vratila ne samo s novim iskustvom, već i s novom tetovažom - simbolom koji je odmah postao glavna tema razgovora među djevojkama. Otkrila je kako su ona i Karlo napravili slične tetovaže koje uključuju ružu i pola srca.

Nuša je na kraju spoja otkrila i da je pao poljubac, ali iza kamere. "Pravimo se da se nije dogodio jer da je želio da se dogodi to bi napravio i pred kamerom", zaključila je Nuša.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.