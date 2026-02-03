Nuša iznenadila Karla s vjenčanim prstenjem! On u šoku: 'Ovo me malo poljuljalo, prerano je za to'

Karlo i Nuša su na prvom cocktail-partyju odlučili malo porazgovarati. "Jako si mi se svidio na našem brzom spoju pa sam pripremila mali poklon, ali nemoj to shvatiti preozbiljno ili direktno", rekla mu je Nuša, pokušavajući unaprijed ublažiti situaciju. "Nemoj se uplašiti, ali nadam se da ćeš mi to na kraju emisije vratiti", dodala je uz osmijeh.

U trenutku kada je Karlo otvorio kutijicu, uslijedilo je iznenađenje – unutra su se nalazila dva vjenčana prstena. "Ovo uopće nisam očekivao", priznao je, pitajući Nušu što mu tim potezom želi poručiti. Ona mu je odgovorila da želi pokazati kako je ozbiljna te da u show nije došla ni zbog čega drugog – osim zbog njega.