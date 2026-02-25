Nuša krenula u osvajanje Petra! 'Shvatila je da nema šanse kod Karla. Neka cura igra s kartama koje ima'

Nakon zamjene timova, djevojke su napokon dobile priliku provoditi vrijeme s Gospodinom Savršenim koji im je do tada bio nedostupan, a neke su tu priliku odlučile maksimalno iskoristiti.
Posebnu pozornost privukla je Nuša. Ostale kandidatkinje komentirale su kako je, nakon što je procijenila da kod Karla nema prevelike šanse, svu svoju energiju usmjerila prema Petru. Njezino ponašanje opisale su kao otvoreno zavodničko, a primijetile su i da vrlo svjesno koristi svoje adute kako bi privukla njegovu pažnju.
"Čini mi se da Nuša zna što radi. Iako je mlada, djeluje mi kao da ima svoju taktiku", rekla je Antonela.
"Mislim da je Nuša shvatila da nema prevelike šanse kod Karla i zato je krenula prema Petru. Rekla je da je ponijela svoje najbolje kombinacije, ali dobro. Neka cura igra s kartama koje ima", dodala je Matea.
