Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Nuša krenula u osvajanje Petra! 'Shvatila je da nema šanse kod Karla. Neka cura igra s kartama koje ima'

Zabava uz bazen bila je idealna prilika za promatranje novih odnosa i taktika u 'Gospodinu Savršenog'

RTL.hr
25.02.2026 21:30

Nakon zamjene timova, djevojke su napokon dobile priliku provoditi vrijeme s Gospodinom Savršenim koji im je do tada bio nedostupan, a neke su tu priliku odlučile maksimalno iskoristiti.

Posebnu pozornost privukla je Nuša. Ostale kandidatkinje komentirale su kako je, nakon što je procijenila da kod Karla nema prevelike šanse, svu svoju energiju usmjerila prema Petru. Njezino ponašanje opisale su kao otvoreno zavodničko, a primijetile su i da vrlo svjesno koristi svoje adute kako bi privukla njegovu pažnju.

Nuša i Petar, Gospodin Savršeni
Nuša i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Čini mi se da Nuša zna što radi. Iako je mlada, djeluje mi kao da ima svoju taktiku", rekla je Antonela.

"Mislim da je Nuša shvatila da nema prevelike šanse kod Karla i zato je krenula prema Petru. Rekla je da je ponijela svoje najbolje kombinacije, ali dobro. Neka cura igra s kartama koje ima", dodala je Matea.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Iana iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Nakon showa sam donijela neke malo teže odluke'

Nova epizoda na 'Gospodina Savršenog' na Voyo: Tko će igrati na sigurno, a tko je spreman napraviti sve u ime ljubavi?

Manuela iz 'Gospodina Savršenog' u 'Savršenom podcastu': 'Njegov propust, ne moj. Izgledalo je kao da je već tada zažalio'

Zajedno do kraja! Četiri djevojke napustile show 'Gospodin Savršeni' i odlazak proživjele skupa

Djevojka na spoju s Petrom razmišlja o Karlu? 'Ne znam gdje je zaštekalo'

Kaja otkrila zašto se s 22 godine preselila na Tenerife: 'Bila je to jedna od najboljih odluka u mom životu'