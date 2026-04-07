Gospodin Savršeni

Nuša na rubu suza nakon Karlova poteza: 'Što je meni ovo trebalo u životu?!'

Karlo i Petar odlučili su našaliti se s djevojkama. Umjesto romantičnih spojeva koji bi im olakšali finalnu odluku, djevojke su se našle usred isplaniranog pranka

07.04.2026 22:15

U sklopu pranka, Karlo je bio arogantan, namjerno nepristojan prema osoblju, a vrhunac spoja s Nušom bio je kada je na stol stigla janjeća glava što je zgrozilo Nušu.

Nuša, koja je očekivala romantičnu gestu, od Karla je umjesto ruže dobila kamen s plaže. Njezina zbunjenost i razočaranje bili su očiti. "Mislila sam da će se i rasplakati", komentirao je Karlo njezinu reakciju. Na spoju ju je Karlo pitao je li ga ikad lagala, a kada je ona to negirala, on se nadovezao i rekao da on njoj jest.

Nuša, Gospodin Savršeni
FOTO: RTL

Nuša kasnije nije skrivala razočaranje. "Što je meni ovo trebalo u životu ja ne znam. Zaljubila sam se u čovjeka koji mi laže otpočetka", kazala je Nuša.

Nakon povratka u vilu, Nuša je shvatila da je cijeli spoj bio jedna velika šala.

Finalni tjedan 'Gospodina Savršenog' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

