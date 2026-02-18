Emisije
Gospodin Savršeni

Nuša o prijateljici Anastasiji: 'Nije zaslužila ružu. Nije napravila apsolutno ništa. Oduzet joj je dejt? Wow'

Hoće li ovo ugroziti prijateljstvo Nuše i Anastasije u 'Gospodinu Savršenom'?

18.02.2026 22:00

Na novom cocktail-partyju, Gospodin Savršeni Karlo je iznenadio Anastasiju pozivajući je na razgovor. Nakon ugodnog razgovora, poklonio joj je i ružu.

Ostale djevojke odmah su primijetile što se dogodilo, a komentara nije nedostajalo. "Dobro, zaslužila je", rekla je Iva, no Anastasijina prijateljica Nuša se nije složila. "Dobro, nije zaslužila, ali znali smo da će dobiti. Što, joj je ukraden dejt, wow. Čime si to zaslužila? Ja ne smatram da je Anastasia zaslužila ružu jer nije napravila apsolutno ništa. Oduzela joj je Jelana dejt, meni se to ne čini da je to na Anastasiji. Zaslužila je taj jedan na jedan, ali ružu ne", poručila je Nuša.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

