Nuša otkrila o 'Gospodinu Savršenom': 'Nisam bila iskrena prema Karlu'

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' je na društvenim mrežama otkrila pojedinosti o showu i otkrila kako je nakon njega u najboljem odnosu s Anastasijom. Tijekom snimanja bile su nerazdvojne i većinu vremena provodile zajedno. Budući da joj je s njom bilo najbolje, nije ni tražila neko posebno prijateljstvo s drugim djevojkama.

S većinom se slagala, ali naglašava da je, kao i u stvarnom životu, nemoguće biti dobar sa svima. Nema ništa protiv nijedne djevojke, sve su posebne na svoj način, ali realno – neke joj jednostavno nisu odgovarale pa je dolazilo do svađa, što smatra potpuno normalnim i ljudskim.

Što se tiče odnosa s dečkima, sažela je sve oko Karla i Petra.

Petra opisuje kao odličnog dečka koliko ga je stigla upoznati. Nisu imali puno vremena zajedno pa ne želi previše komentirati, ali kaže da su proveli lijepo vrijeme i da o njemu ima samo pozitivne stvari za reći.

Za Karla kaže kako nema ništa protiv njega, ali naglašava da to nije dečko s kojim se vidi u vezi. Njihov odnos bio je dosta buran, ali joj se to na neki način i sviđalo. Imali su puno dobrih trenutaka i smijeha. Međutim, nakon jednog grupnog spoja shvatila je da to nije to.

Od tada je htjela ići dalje. Iako joj se sviđao i vezala se za njega, cijela situacija ju je pogodila. Na kraju priznaje da prema njemu nije bila potpuno iskrena, iako je do tada bila.

Na kraju se osvrće i na kritike.

Kaže da ljudi možda ne razumiju da nije Hrvatica i da je pod pritiskom teško govoriti drugi jezik bez grešaka.

Finale showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite večeras od od 22 sata na platformi Voyo.