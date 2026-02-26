Nuša promijenila ploču: 'Petar je baš džentlmen, a Karlo se čini kao nezreo muškarac'

Spoj koji je za Nušu trebao biti samo još jedno upoznavanje pretvorio se u intimnu ispovijest koja joj je promijenila perspektivu. Priznala je kako nikada prije nije imala priliku provoditi vrijeme sa starijim muškarcem te se uglavnom vodila popularnom uzrečicom "mlađe je slađe". Međutim, vrijeme provedeno s Petrom poljuljalo je te temelje.

"Sada sam malo to promijenila", otkrila je Nuša tijekom spoja. "Mislim da je ogromna prednost da je muškarac zreo i da smo poprilično na istom nivou, jer žene brže odrastu." Upravo je ta potreba za dubljim, smislenijim razgovorom ono što je nedostajalo u njezinim dosadašnjim iskustvima. "Sviđa mi se to da mogu s njim razgovarati o ozbiljnim temama, jer to sam tražila kod, sad znam, nezrelih muškaraca", dodala je, jasno dajući do znanja da je Petar u njoj probudio želju za zrelijim pristupom vezi.

Ono što je Nušu najviše iznenadilo jest kako je Petar uspio iz nje izvući stranu osobnosti koju ni sama nije često pokazivala. Dok su je drugi doživljavali kao zabavnu i ponekad neozbiljnu, Petar je u njoj prepoznao i potaknuo onu zreliju stranu. "Nisam dvolična osoba, nego samo imam više lica u sebi. Samo je pitanje s kim ću imati kakvu masku", objasnila je. U Petrovom društvu osjetila je slobodu da bude svoja, ali na jedan drugačiji, ozbiljniji način.

"Petar je izvadio iz mene skroz drugo lice, drugu dušu. Nisam se upoznala još u takvom smjeru, ali drago mi je da se to desilo", priznala je, ističući kako je s njim razgovarala kao da ga poznaje cijeli život. Taj osjećaj ugode i prirodnog tijeka razgovora potvrdio je i sam Petar, koji je primijetio njezinu ozbiljniju stranu. "Dopustila si mi da upoznam neku drugu, ozbiljniju stranu, gdje nije sve samo smijanje, već i normalan, zreo razgovor", rekao joj je.

"Petar je baš džentlmen, a Karlo se čini kao nezreo muškarac. To su sve cure primijetile, samo su neke to prihvatile, a neke ne", zaključila je Nuša.

