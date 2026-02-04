Nuša se ispričala Anastasiji: 'Došla sam ti reći da sam jučer baš ružno pričala o tebi'

Atmosfera u vili popularnog showa 'Gospodin Savršeni' postaje sve napetija, a borba za naklonost Savršenih iz dana u dan donosi nove drame i neočekivane obrate. Ipak, usred rastućih tenzija i kalkulacija, jedan j razgovor pokazao da su odnosi među djevojkama jednako komplicirani kao i oni s muškarcima za čije se srce bore. Došlo je do izravnog suočavanja i priznanja koje je na trenutak zaustavilo sve spletke
U potezu koji je iznenadio mnoge, Nuša je odlučila prekinuti krug ogovaranja i pristupiti Anastasiji kojoj je govorila iza leđa. "Došla sam ti reći da sam jučer baš ružno pričala o tebi", započela je hrabro, objašnjavajući kako joj je sada zbog toga neugodno. Priznala je da njezin prvotni dojam nije bio loš, ali da je dopustila da tuđa mišljenja oblikuju njezino.
"Moja velika mana jest da vrlo brzo neki ljudi utječu na moje mišljenje i trebam raditi na tome jer se to ni meni ne sviđa", otkrila je.
Anastasia je priznanje smireno, ali s dozom opreza. Objasnila je kako je navikla na napetosti u ženskom društvu te da je često doživljavala da je druge žene vide kao prijetnju. "U životu sam inače navikla da postoji određena tenzija između mene i cura. Vidim da me mnoge gledaju kao konkurenciju, kao da im predstavljam prijetnju", izjavila je i dodala: "I to mi laska."
Primirje s jasnim pravilima igre
Razgovor je završio svojevrsnim primirjem, ali ne i bezuvjetnim prijateljstvom. Anastasia je naglasila da, unatoč želji za korektnim odnosom, neće odustati od borbe za Karla. "Ne želim imati loš odnos s tobom, ali moraš biti svjesna toga da ću ja ostati ono što jesam i da ću se boriti za Karla. Kad budem imala želju prići mu, ja ću mu prići", poručila je, postavljajući temelje za budući odnos koji će balansirati između mira i natjecanja.
"Rekla bih da nisam zlopamtilo, ali da ću zapamtiti, naravno da hoću i bit ću na nekoj vrsti opreza", zaključila je.
