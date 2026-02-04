Nuša se ispričala Anastasiji: 'Došla sam ti reći da sam jučer baš ružno pričala o tebi'

icon-close

Atmosfera u vili popularnog showa 'Gospodin Savršeni' postaje sve napetija, a borba za naklonost Savršenih iz dana u dan donosi nove drame i neočekivane obrate. Ipak, usred rastućih tenzija i kalkulacija, jedan j razgovor pokazao da su odnosi među djevojkama jednako komplicirani kao i oni s muškarcima za čije se srce bore. Došlo je do izravnog suočavanja i priznanja koje je na trenutak zaustavilo sve spletke U potezu koji je iznenadio mnoge, Nuša je odlučila prekinuti krug ogovaranja i pristupiti Anastasiji kojoj je govorila iza leđa. "Došla sam ti reći da sam jučer baš ružno pričala o tebi", započela je hrabro, objašnjavajući kako joj je sada zbog toga neugodno. Priznala je da njezin prvotni dojam nije bio loš, ali da je dopustila da tuđa mišljenja oblikuju njezino.

icon-expand Nuša i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Moja velika mana jest da vrlo brzo neki ljudi utječu na moje mišljenje i trebam raditi na tome jer se to ni meni ne sviđa", otkrila je. Anastasia je priznanje smireno, ali s dozom opreza. Objasnila je kako je navikla na napetosti u ženskom društvu te da je često doživljavala da je druge žene vide kao prijetnju. "U životu sam inače navikla da postoji određena tenzija između mene i cura. Vidim da me mnoge gledaju kao konkurenciju, kao da im predstavljam prijetnju", izjavila je i dodala: "I to mi laska."

Primirje s jasnim pravilima igre